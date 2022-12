"Tu ne sais pas utiliser ce mot ! Je vais t'offrir un dico" : Léa (Star Academy) remise en place par Enola

Par Marie Piat Journaliste Marie Piat est une journaliste qui peut écrire sur (à peu près) tout : séries, films, télé, stars, mode, mangas... Lucifer, Harry Potter, les Kardashian-Jenner, Disneyland Paris, les films de Noël, Les Marseillais ou encore Danse avec les stars font partie de ses sujets préférés.

Alors qu'Anisha a gagné la Star Academy 2022 sur TF1, la chaîne a diffusé un documentaire samedi dernier. Dans Star Academy : du château à la victoire, on a pu voir un échange tendu entre Léa et Enola. Léa a traité encore une fois l'autre candidate de "niaise". Enola en a marre et a notamment répondu à sa camarade qu'elle "ne sait pas utiliser ce mot".