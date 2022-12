"Elle faisait grave la diva" : une candidate de Star Academy balance sur le comportement de Léa dans l'émission

C'est peut-être Anisha qui a remporté Star Academy 2022 en novembre dernier sur TF1, mais la candidate emblématique de ce reboot n'était autre que Léa, également finaliste. En quelques semaines seulement au château de Dammarie-les-Lys, la nouvelle protégée de Vitaa a fait parler sa personnalité explosive, quitte à parfois choquer les téléspectateurs et déstabiliser ses partenaires.

La mauvaise première impression de Léa

Et justement, en parlant de sa personnalité, Konbini a souhaité savoir ce que Tiana - la désormais BFF de Léa, pensait d'elle lorsqu'elle l'a rencontrée pour la première fois dans l'émission. Et vous allez le constater, leur amitié était clairement loin d'être gagnée tant l'attitude de son amie n'apparaissait pas facile à vivre et supporter.

"Hautaine", voilà le mot choisi par Tiana pour décrire sa première réaction face à Léa durant la Star Academy. La raison ? "Parce qu'elle faisait grave la diva à marcher comme ça. Je me suis dit 'Elle, putain, elle doit être grave hautaine...'" Une impression initiale qui a pu se vérifier lors des premiers jours à travers ses critiques régulières, même si leur rapprochement lui a finalement permis de constater que, "au final, non", elle ne l'est pas tant que ça.

"Il faut vraiment comprendre mon second degré"

Après tout, comme l'a de son côté rappelé Léa, ce qu'elle dégage est simplement le fait d'un personnage qu'elle adore incarner. "Moi, toute ma vie, j'ai toujours fait la Beyoncé, la diva..." Aussi, elle l'a précisé, il est important de savoir prendre du recul à son sujet pour mieux faire la distinction entre qui elle est vraiment et ce qu'elle dévoile. "Ceux qui le prennent au sérieux n'ont rien compris. Mais ceux qui le prennent au second degré, ils kiffent de ouf !, a déclaré la jeune chanteuse. Il faut vraiment comprendre mon second degré et après c'est bon".