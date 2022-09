"Trop grave de voler à un mariage" : Maeva Ghennam pleure un collier à 10 000€, disparu au mariage de Nikola et Laura

Maeva Ghennam trop "deg" : "On m'a volé mon collier en or" et "avec des diamants", "il coûte 10 000€"

Après les épisodes du Reste du Monde : Romance à Ibiza sur W9, le mariage de Nikola Lozina et Laura Lempika a enfin eu lieu ! Et pour l'occasion, les parents de Zlatan ont réuni les candidats du RDM et des Marseillais parmi les invités. Alors que le twerk de Maeva sur son ex Greg pendant la soirée du mariage a fait parler les internautes, Maeva Ghennam a aussi fait une révélation sur un incident qui s'est passé le jour J. Elle se serait fait voler un collier de luxe à 10 000€...

"Mes bébés, je voulais vous raconter, j'ai oublié. Je suis trop deg, au mariage de Laura, on m'a volé mon collier en or, celui avec les marteaux, en plus c'est un collier que j'aimais trop. Il est en or avec des diamants en VVS. Il coûte 10 000€ donc je suis trop deg" a avoué Maeva dans sa story.