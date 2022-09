"Sauveriez-vous votre chien ou un bébé ?" : la réponse de Guillaume Genton dans TPMP choque le plateau et le public

TPMP : Guillaume Genton choque des chroniqueurs lors d'un débat sur l'euthanasie d'un chien

C'est un débat très animé qui s'est passé dans TPMP sur C8, ce 7 septembre 2022. Une fillette de 18 mois a récemment été mordue au visage par un chien, dans le Nord-Pas-de-Calais. Selon le Service départemental d'incendie et de secours, ce bébé aurait été attaqué par un "chien-loup américain non catégorisé" qui appartient à la famille de l'enfant. Cyril Hanouna a donc demandé aux chroniqueurs de Touche pas à mon poste : "Fallait-il euthanasier l'animal ?".

Pratiquement tous les chroniqueurs de TPMP ont répondu "oui", comme par exemple Matthieu Delormeau, Benjamin Castaldi, Géraldine Maillet et Valérie Benaïm. Seuls Guillaume Genton, Gilles Verdez et Delphine Wespiser ont répondu "non". Et Guillaume Genton, qui clashé les influenceurs il y a quelques jours, a lâché à propos du débat : "J'en ai marre qu'on considère les chiens comme des sous-espèces, voire des objets qu'on jette à la poubelle et qu'on tue dès qu'il y a un problème. Les chiens sont des êtres vivants dotés d'une sensibilité, qui ont le droit de vivre. Il existe d'autres manières de les mettre hors d'état de nuire que de les tuer immédiatement".

"À ce moment-là, un humain qui en agresse un autre il faut le tuer immédiatement ?"

Le chroniqueur qui aurait eu une bagarre en off avec Benjamin Castaldi a ajouté : "Pourquoi on ne fait pas ça avec les humains ? À ce moment-là, un humain qui en agresse un autre, il faut le tuer immédiatement ?". "Quand on adopte un chien, c'est pour l'aimer, et s'en occuper quoi qu'il arrive et pas le tuer dès qu'il y a un problème" a-t-il précisé.

Cyril Hanouna lui a alors demandé : "Imaginons, vous êtes dans un incendie, sauveriez-vous votre chien ou un bébé que vous ne connaissez pas ?". "Je choisis mon chien" a répondu Guillaume Genton, avant de se faire huer par le public. Et plusieurs chroniqueurs comme Benjamin Castaldi, Matthieu Delormeau et Géraldine Maillet lui sont tombés dessus, choqués de sa réponse.

