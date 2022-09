"Des gens sans talent payés 100 000€/mois" : les influenceurs se font détruire par ce chroniqueur de TPMP

"Truc de crevard", "ce n'est pas un métier" : un chroniqueur de TPMP fracasse les influenceurs

Ce mercredi 31 août 2022 sur C8, Cyril Hanouna et la bande de TPMP recevaient Magali Berdah en tant qu'invitée. La boss de Shauna Events s'est défendue face aux attaques sur son business et aux accusations d'arnaques sur des placements de produits. Alors que Magali Berdah et Cyril Hanouna ont fini en clash, Guillaume Genton a dit ce qu'il pensait des influenceurs. Et il les a sévèrement clashés...

Selon le producteur, ce serait un "truc de crevard" : "Influenceur ce n'est pas un métier. J'en ai marre du système d'Instagram, de l'apologie du vide et du rien (...) Poser en string devant une piscine et rien foutre de ses journées, ce n'est pas un métier".

Le chroniqueur de TPMP a aussi déclaré : "Vous trouvez ça normal que des gens qui n'ont aucun talent, qui ne foutent rien de leur journée, soient payés 100 000 euros par mois alors que des gens se lèvent à 6h du matin pour aller travailler ? C'est un modèle terrible pour la jeunesse. Que ces gens-là aillent bosser comme tout le monde et qu'on arrête de les valoriser financièrement et socialement".

Ils clashent ceux qui sont "prêts à tout pour de l'argent", à "arnaquer, mentir et faire des films pornos"

Celui qui se serait battu contre Benjamin Castaldi dans les coulisses de TPMP a aussi affirmé que certains influenceurs seraient "prêts à tout pour de l'argent", y compris à "arnaquer, mentir et faire des films pornographiques".

"Je ne suis pas quelqu'un d'aigri ou de jaloux, mais ça me met mal à l'aise que quelqu'un qui n'a rien foutu de sa vie, qui est passé une fois dans La Villa des Coeurs Brisés, gagne 50 000 euros par mois, le salaire d'un grand patron ou 10, 20 fois le salaire de quelqu'un qui se fait chier à se lever tous les matins" a-t-il ajouté, "Ils influencent dans le mauvais sens du terme une jeunesse qui est naïve et qui est prête à tout. Le pire, c'est qu'aujourd'hui c'est un modèle de réussite".