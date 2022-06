PasDeRentreeEnSeptembre : le hashtag qui rend les élèves fous sur Twitter, on vous explique

Si certains élèves ne sont pas encore en vacances (le grand oral du bac continue pour certains et le brevet a lieu jeudi 30 juillet et vendredi 1er juillet), d'autres peuvent déjà se la couler douce. La date de la rentrée est fixée au jeudi 1er septembre pour tous mais un hashtag a semé le doute chez certains internautes.

Les élèves s'enflamment devant #PasDeRentreeEnSeptembre

Depuis ce lundi 27 juin 2022, #PasDeRentreeEnSeptembre gagne en popularité sur Twitter. Un hashtag qui a inspiré les élèves qui se sont enflammés. Ils ont été nombreux à partager des tweets pour saluer le possible report de la rentrée scolaire. On les comprend, nous non plus on ne dirait pas non à un mois de vacances en plus !