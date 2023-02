"On ne m'a pas donné d'explication" : Hugo Manos évincé de TPMP People, il balance sur Matthieu Delormeau

Ce samedi 11 février 2023, Matthieu Delormeau présentera une nouvelle édition de TPMP People à partir de 19h10 sur C8. Hugo Manos, qui était omniprésent la saison dernière, a disparu de la table de chroniqueurs...

Benoît Dubois réagit à l'absence d'Hugo Manos

Invité dans Chez Jordan le mardi 7 février, Benoît Dubois, chroniqueur de TPMP People, a été interrogé sur cette absence d'Hugo Manos. "J'ai entendu dire que quand Matthieu (Delormeau) a décidé de me récupérer. On s'est un peu partagé la couverture avec Hugo. C'était deux émissions Hugo, deux émissions moi...", a-t-il expliqué.

"Il s'avère que j'ai été plutôt bon les premières émissions. Du coup, on va mettre un petit peu plus Benoît. Comme Hugo a déjà fait une saison et que Benoît n'en a pas fait, on va mettre Hugo une fois par mois (...) Je ne sais pas ce qui s'est passé en interne, mais je crois qu'Hugo n'aurait pas trop accepté que je sois plus présent que lui. Et donc du coup, il a dit : 'C'est soit vous me prenez plus, soit vous me prenez pas du tout...", a ajouté celui qui a été suspecté d'être en couple avec Matthieu Delormeau.

"Matthieu Delormeau ne me voyait pas comme un allié"

Dans un entretien accordé à Public, Hugo Manos a réagi à son éviction de l'antenne de C8, chaîne qui a été condamnée à une amende record par l'Arcom suite à une séquence de TPMP. "Ce n'est pas de mon fait, j'aurai continué avec plaisir. On ne m'a pas donné d'explication, mais je pense que Matthieu Delormeau préfère être entouré de gens avec qui il a une vraie complicité, qui le soutiennent coûte que coûte, comme l'équipe actuelle", a regretté celui qui partage la vie de Laurent Ruquier.

"Moi, il ne me voyait pas comme un allié : j'ai toujours dit ce que je pensais, quitte à agacer. C'est dommage, car je crois que j'étais légitime et force de propositions. L'émission avait intérêt à m'avoir. Mais ça fonctionne très bien sans moi. Personne n'est irremplaçable (...) Ne plus avoir de nouvelles du jour au lendemain m'a donné un sentiment d'abandon et d'injustice qui n'a pas été agréable", a ajouté Hugo Manos.

Hugo Manos a tristement constaté que c'était "la loi impitoyable de la télé". "Il faut être fayot, ce que je ne suis pas", a-t-il précisé, tout en indiquant ne pas être sollicité pour d'autres projets. "Mais je suis ouvert, si c'est intéressant. En parallèle, je prends des cours intensifs de comédie depuis deux ans. Ça me plait énormément", a-t-il conclu.