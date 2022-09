"On attend quoi pour leur refuser la sécu sociale ?" : ces influenceurs heureux de ne pas payer d'impôts à Dubaï font vomir les internautes

Presque 48h après sa diffusion sur France 2, le Complément d'enquête intitulé Arnaque, fric et politique... Le vrai business des influenceurs, continue de faire parler. Parmi les séquences qui ont le plus fait réagir, on retrouve celle où Magali Berdah prétexte une tendinite lorsque le journaliste lui a fait remarquer qu'elle ne porte pas une montre dont elle faisait la pub.

Plusieurs personnes interrogées dans ce reportage ne sont pas contentes de l'image qui a été donnée d'eux. Milla Jasmine a d'ailleurs poussé un coup de gueule en story et a affirmé avoir été manipulée.

"Tu ne donnes rien aux autres et ça te motive encore plus"

D'autres influenceurs sont au centre d'un bad buzz depuis leur témoignage : Nina Cherry et Alexandre Tete, un couple d'influenceurs principalement connu grâce à TikTok. Dans le reportage, ils expliquent pourquoi ils sont partis vivre à Dubaï.

"Quand tu as un business qui marche, tu es content de travailler parce que tout ce que tu fais, c'est pour toi, tu ne donnes rien aux autres et ça te motive encore plus. Zéro impôt, ça joue sur le fait qu'on soit venu ici, on va pas se le cacher", déclare l'ancien coach sportif, ce qui a rendu fou de rage les internautes.

L'influenceur se fait détruire sur Twitter

Sur Twitter, les réactions ne se sont pas faites attendre et Alexandre Tete s'est fait attaquer de toutes part. Certains demandent même à ce qu'il rende sa carte vitale et qu'on "le laisse crever dans désert".