"On a le droit d'être des te-pu ?" : Kelly Vedovelli s'emporte et clashe violemment la fille de 14 ans de Laeticia Hallyday

Ce lundi 30 janvier, Cyril Hanouna animait un nouveau numéro de TPMP. L'occasion pour l'animateur phare de C8 et sa bande de chroniqueurs d'évoquer les sujets les plus brûlants du moment, y compris la récente reconversion d'Amandine Pellissard dans le X. Un sujet qui semble avoir dégoûté Guillaume Genton et Géraldine Maillet. "On se marre, mais moi j'ai envie de chialer. C'est tellement glauque, tellement sordide, tellement grandeur et décadence...", a déclaré cette dernière tandis que son collègue affirme qu'il faut "arrêter le massacre pour les enfants et vite".

Le couple Pellissard n'est cependant pas le seul sujet de la soirée à avoir provoqué de la colère sur le plateau de TPMP et pour cause, le compte TikTok de Joy Hallyday, la plus jeune fille de Laeticia et Johnny, a lui aussi fait l'objet d'un débat houleux. La jeune fille, âgée de 14 ans, fait régulièrement polémique en se filmant sur les réseaux sociaux dans des poses très sexy voire provocantes selon les chroniqueurs.

"Ça ne va pas du tout"

Kelly Vedovelli a été la première à s'exprimer sur le sujet et n'a pas été tendre envers Joy Hallyday. "Pour moi, c'est le summum de la vulgarité. Alors on va dire, 'oui mais Kelly, ceci, Kelly, cela'... Kelly, elle a 32 ans, la petite, elle a 14 ans. Moi, à 14 ans, allez chercher des photos de moi comme ça à 14, il n'y en a pas. Donc pour moi, c'est hyper vulgaire avec sa langue, sa bouche, ses nichons. Je trouve ça d'une extrême violence physique et psychologique, ça ne va pas du tout".

Raymond et Kelly partent en clash

Raymond ne s'est quant à lui pas gêné pour faire part de son désaccord avec la chroniqueuse. "Je ne suis pas d'accord avec Kelly, il faut que les parents surveillent, et ce d'autant plus quand c'est la fille de Johnny Hallyday. La maman, Laeticia, elle doit dire 'tu n'es pas n'importe qui, attention, tu vas être décriée'". "Mais tu dis n'importe quoi ! Que ce soit elle ou une autre adolescence, il ne faut pas faire ça !", a répondu la chroniqueuse en colère. Selon Raymond, "c'est une autre génération, on n'avait pas ça". Un argument qui n'a pas convaincu Kelly Vedovelli. "Et alors ? Parce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des 'te-pu' ? Non mais arrête, tu délires !"