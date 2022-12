"Mon vagin a quadruplé de volume" : cette opération d'une candidate de télé-réalité a eu de lourdes conséquences sur son physique

Depuis sa dernière expérience dans Les Princes de l'amour 6, Elsa Dasc s'est éloignée du monde de la télé-réalité. Elle a trouvé l'amour auprès d'un certain Arthur, avec qui elle s'est mariée en 2019. Comme tous couples mariés, les deux amoureux ont régulièrement droit à la fameuse question relou : "c'est pour quand le bébé ?". Visiblement lassée par cette interrogation incessante, Elsa y a répondu une bonne fois pour toute en publiant un bouleversant post Instagram le 7 août 2022.

"Je lutte en privé depuis 1 an et demi avec la fertilité. Avoir un enfant ne sera jamais une chose simple pour moi. C'est trop tôt et très dur pour moi de prendre la parole à voix haute pour expliquer, je me sens encore très vulnérable face à ce sujet , qui pourtant touche 1 femme sur 10", a-t-elle expliqué, avant d'ajouter : "Tout a commencé quand j'ai découvert, en avril dernier, par une échographie, que j'avais une inflammation des trompes. De là s'est enchaîné d'innombrables rdv pour arriver à cette opération 'la coelioscopie hysteroscopie' qui permet de déboucher mes trompes. On a découvert suite à ça que j'avais une endométriose partielle, qu'on a réussi à enlever avec une opération de 3h"

Malheureusement, cette opération a entraîné des complications : "Malgré le succès de l'opération, le lendemain, mon corps n'a pas supporté. Le risque zéro n'existe pas. 24h après, j'ai subi une hémorragie interne, perte d'hémoglobine, anémie... Je ne comprenais plus rien et là tout s'est accéléré : scanner, transfusion et deuxième opération d'urgence. Sans doute le moment le plus angoissant et fatiguant de toute ma vie".

Ce mercredi 30 septembre 2022, Elsa Dasc est revenue en longueur sur son combat pour tomber enceinte et les conséquences des opérations qu'elle a subi dans une vidéo postée sur sa chaine Youtube. "Du sang s'était propagé dans mon corps, autour de mon foie parce qu'un vaisseau sanguin avait éclaté", explique-t-elle. Heureusement, les chirurgiens ont réussi à stopper l'hémorragie à temps, mais les galères ont continué l'ex d'Adrien Laurent.

"Mon vagin a quadruplé de volume"

"J'ai aussi eu beaucoup de problèmes physiques", confie-t-elle, avant d'en dire plus : "Des gros hématomes partout sur le corps, mais aussi - ça ne va pas du tout être glamour - mon vagin a quadruplé de volume et s'est transformé dans une couleur un peu violette, bleu, c'était très moche à voir. Mais bon, quand vous avez des soucis de santé, vous vous en foutez du physique. Surtout que je savais que ça allait partir, donc je n'avais pas du tout honte de mon corps à ce moment-là. Mais juste pour vous dire que c'était pas une partie de plaisir pour moi".

Heureusement, tout va beaucoup mieux pour Elsa Dasc et elle ne perd pas espoir. "La deuxième cicatrisation se passe assez bien, j'espère juste que mes trompes sont bien débouchées parce qu'apparemment c'est un organe assez capricieux et du coup ça peut se reboucher mais voilà, je croise encore les doigts pour la méthode naturelle", conclut-elle, le sourire aux lèvres. On croise aussi les doigts pour elle !