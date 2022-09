"Masterclass", "dinguerie" : cette série Netflix avec une star de Squid Game met tout le monde d'accord

Grâce aux abonnés qui adorent parler de leurs trouvailles sur Twitter, plusieurs séries de Netflix ont eu droit à un énorme bouche à oreille qui les a mené vers le succès. Ce fut par exemple le cas pour Squid Game qui est devenu le plus gros succès de la plateforme et reviendra pour une saison 2. Et si vous kiffez les séries coréennes, tu ne dois pas passer à côté de cette nouveauté.

Narco-Saints, le Narcos sud-coréen

Après Squid Game, Hellbound ou encore Money Heist Korea, c'est Narco-Saints qui a fait son arrivée sur Netflix ce vendredi 9 septembre. Et la série a rapidement intéressé les abonnés de la plateforme puisqu'elle vient d'entrer dans le top 3 des séries les plus vues en France. Alors, ça parle de quoi ? D'abord, Narco-Saints est adaptée d'une histoire vraie !

Elle suit Ingu (joué par Ha Jeong-woo), un sud-coréen qui galère pour subvenir aux besoins de sa famille et cumule les petits boulots. Un jour, un ami lui donne un bon plan : quitter la Corée du Sud pour le Suriname pour aller pêcher des raies et les revendre en Corée où ce poisson est très prisé. C'était sans compter sur la corruption qui règne dans ce pays d'Amérique du Sud... Notre héros va alors se retrouver piégé dans un dangereux plan pour capturer un chef de cartel.

Une série à l'ambiance de Narcos qui bénéficie d'un casting de qualité avec notamment la star de Squid Game et Money Heist Korea, Park Hae-soo. Et en plus, elle est rapide à regarder puisqu'elle ne contient que 6 épisodes d'une heure chacun. De quoi nous scotcher sans trop étirer l'action et nous ennuyer.

Les internautes valident cette nouvelle série

Et ceux qui ont pu la voir semblent presque tous unanimes : ils ont adoré Narco-Saints ! Depuis la mise en ligne des épisodes, de nombreux internautes ont encensé la série. "Waaaaa #NarcoSaints c'est une DINGUERIE" ; "#NarcoSaints c'est une masterclass." ou encore "Incroyable 😀#NarcoSaints" peut-on lire sur Twitter.