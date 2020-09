lundi14septembre : le mouvement engagé et libre des lycéennes contre le sexisme

Le mouvement #lundi14septembre a commencé sur Tiktok

Depuis plusieurs jours en France, les températures montent, la chaleur de l'été est toujours là. Du coup, les lycéennes ressortent les crop tops et les jupes. Sauf que de nombreux établissements ont refusé l'entrée à des ados à cause de leurs tenues jugées provocantes. Pourquoi ? Car la "tenue correcte" est "exigée" dans les règlements intérieurs. Des élèves du lycée Branly à Boulogne-sur-Mer ont donc manifesté contre ces pratiques, demandant à avoir le droit de s'habiller comme ils le souhaitaient. Et ils ne sont pas les seuls jeunes à trouver ça injuste. Pour prôner cette liberté vestimentaire et lutter contre les remarques sexistes, plusieurs lycéennes ont même lancé le mouvement "lundi 14 septembre" sur TikTok.

Avec les hashtags #lundi14septembre et #Liberationdu14 sur TikTok, Twitter et les autres réseaux sociaux, elles appellent toutes les lycéennes à porter des crop tops, des jupes, des décolletés, des mini shorts ou encore du maquillage vif ce lundi 14 septembre 2020. S'habiller de manière indécente pour lutter contre le sexisme en somme. Les lycéens aussi sont appelés à mettre des vêtements parfois interdits dans certains lycées comme le total look sportswear (survêtement) ou encore les jeans à trous.