LibérezNéo : de nombreux internautes s'inquiètent pour le YouTubeur Néo The One

Ils ont même eu une idée : signaler les comptes de Sophie, la mère. Et surtout, ils ont fait savoir à Néo que si jamais il était vraiment mal et se forçait à être sur YouTube pour faire plaisir à sa mère, il pouvait porter un tee-shirt orange dans sa prochaine vidéo. Un signal pour que les internautes sachent comment il se sent vraiment au fond.

Les enfants influenceurs sont maintenant un peu plus protégés

Une proposition de loi avait été votée à l'unanimité pour protéger les enfants influenceurs, en février 2020. Le site de l'Assemblée Nationale avait en effet annoncé que les personnes de moins de 16 ans seront soumises au même régime que les enfants travaillant dans le monde du spectacle. Une façon de vérifier leurs conditions de travail, leurs horaires, leur état de santé, s'ils vont bien à école et s'ils sont rémunérés.

Si les parents sont de plus en plus nombreux à mettre des vidéos de leurs enfants sur YouTube en espérant qu'ils deviennent influenceurs, c'est parce que ce type de vidéos est très prisée sur la plateforme. En 2019, une étude du Pew Research Center, centre de statistiques américain, révélait qu'une vidéo avec un mineur de moins de 13 ans avait trois fois plus de vues en moyenne qu'une autre vidéo.