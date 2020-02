Enfants "influenceurs" : l'Assemblée nationale adopte une proposition de loi visant à les protéger

Alors que les vidéos mettant en scène des enfants sont de plus en plus nombreuses sur internet et plus particulièrement sur Youtube, l'Assemblée nationale a voté ce mercredi 12 février un projet de loi visant à mieux protéger les enfants de moins de 16 ans et encadrer leurs horaires, temps de tournage et leurs revenus.