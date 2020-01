Youtube veut protéger davantage les enfants et supprime plusieurs fonctionnalités

Pour 2020, Youtube a pris de bonnes résolutions. Alors que les vidéos mettant en scène des enfants ou destinées aux enfants sont de plus en plus présentes, la plateforme a annoncé plusieurs changements ainsi que la suppression de plusieurs fonctionnalités. En cause : en septembre dernier, Youtube a été condamné à payer 170 millions de dollars d'amende à la FTC (Federal Trade Commission) aux Etats-Unis pour avoir collecté les données d'enfants de moins de 13 ans illégalement, c'est-à-dire sans l'accord de leurs parents.

Youtube annonce plusieurs changements

Afin donc de respecter les lois en vigueur sur la protection en ligne des enfants aux États-Unis mais aussi d'assurer une meilleure protection de la vie privée des enfants, la plateforme a annoncé sa volonté de limiter la collecte et l'utilisation des données personnelles des personnes qui regardent des vidéos pour enfants. Mais ce n'est pas tout, plusieurs changements ont été annoncés dans un mail envoyé aux créateurs ce lundi 6 janvier 2020 : "À partir d'aujourd'hui, nous ne diffusons plus d'annonces personnalisées et nous ne proposons plus certaines fonctionnalités comme les commentaires, les stories, le chat en direct, la cloche de notification et d'autres encore sur les vidéos désignées comme étant conçues pour les enfants".

Le but : mieux protéger les enfants

Les créateurs devront désormais indiquer si leurs vidéos sont faites pour les enfants ou non : "Plus spécifiquement, nous avons indiqué que tous les créateurs seraient tenus de désigner leurs contenus comme étant conçus pour les enfants ou non dans YouTube Studio, et que nous traiterions les informations personnelles de toute personne regardant une vidéo conçue pour les enfants comme celles d'un enfant, quel que soit l'âge de l'utilisateur". Enfin, Youtube diffusera des publicités pour YouTube Kids, son service dédié aux plus jeunes, sur les contenus pour enfants et fera des recommandations pour d'autres vidéos pour enfants.