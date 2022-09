"Les pires jours de nos vies" : cette star de série perd sa soeur enceinte, son beau-frère et son neveu dans un accident d'avion

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Sur Instagram, Megan Hilty a confirmé une nouvelle déchirante. L'actrice et chanteuse vue à Broadway dans la comédie musicale Wicked et à la télévision dans les séries Smash, Girlfriends' Guide to Divorce et The Good Fight a confirmé le décès de trois membres de sa famille dans un accident d'avion. Sa soeur qui était enceinte de 8 mois, le mari de cette dernière et leur jeune fils sont décédés. Elle leur a rendu hommage.

Megan Hilty sur le red carpet

"Il n'y a pas de mots pour expliquer la profondeur de notre chagrin" C'est sur Instagram que Megan Hilty a rendu hommage à sa soeur Lauren, son beau-frère Ross et son jeune neveu Remy, tués dans un accident survenu le 6 septembre dernier dans la baie de l'Île Whidbey, au nord de Seattle. Ils étaient les passagers d'un hydravion victime d'un crash. Neuf personnes sont mortes, dont les trois membres de la famille de Megan Hilty. "Ces trois jours ont été les pires de nos vies. Il n'y a pas de mots pour expliquer la profondeur de notre chagrin" a écrit l'actrice de Smash dans un post Instagram où elle explique que sa soeur Lauren était enceinte de 8 mois au moment du crash et devait accoucher sous peu d'un petit garçon qu'elle voulait prénommer Luca.