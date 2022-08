"Le plus grand final toutes séries confondues" : cette série dispo sur Netflix met tout le monde d'accord

Il n'est jamais simple pour l'équipe créative d'une série de mettre en scène son épisode final (celle de Dexter a par exemple réussi à louper deux fois la sienne). Encore moins quand celle-ci est le spin-off d'une autre fiction emblématique qui a, de par son propre run, imposé un certain niveau d'exigence. Pourtant, malgré la pression et les attentes du public, Peter Gould et son entourage ont réussi l'exploit de nous offrir la plus incroyable des conclusions.

Better Call Saul tire sa révérence en beauté

Ce lundi 15 août 2022, AMC a en effet diffusé le tout dernier épisode de Better Call Saul au terme de sa saison 6 (disponible en US+24 sur Netflix en France). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce grand final - aussi attendu que redouté, s'est révélé être une magnifique lettre d'amour à ses personnages, à ses acteurs (mentions évidemment spéciales à Bob Odenkirk et Rhea Seehorn) et à cet univers si particulier.

Peu importe la poids qui pesait sur ses épaules de showrunner, Peter Gould a su maintenir jusqu'au bout son sens de la narration, ses ambitions créatives où le noir et blanc n'a jamais été aussi beau, et une sincérité à toutes épreuves. On ne spoilera rien pour ne pas gâcher la surprise de la découverte, mais cette dernière heure de Better Call Saul tire vers le haut le concept de doux-amer et se montre digne des personnages qu'elle a fait vivre pendant des années à l'écran. Impossible d'être déçu, on ne peut qu'être bluffé par tant de maîtrise et de génie, le tout ponctué par des clins d'oeil réjouissants.

Les fans sont sous le charme

Et sans surprise, la réaction du public à son sujet ne trompe pas. Il suffit de faire un tour sur Twitter pour constater à quel point le travail de Peter Gould et son équipe a su convaincre tout le monde grâce à une démarche fidèle et une mise en scène généreuse.

"Better Call Saul s'est terminé aussi parfaitement que s'est déroulé la saison 6", peut-on notamment découvrir sur le réseau social, tout comme, "Un chef d'oeuvre en succède à un autre. Dernière saison magistrale et conclusion parfaite pour Better Call Saul. Bien plus qu'un simple Spin-Off", et même, "A mon humble avis la dernière saison de Better Call Saul est ce qui s'est fait de mieux dans l'histoire de la télévision."