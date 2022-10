"Là, je suis au bord du suicide" : écoeurée par les propos de sa mère dans le débat de M6 sur la transidentité, cette femme transgenre partage son dégoût

Dans un long thread, elle a donc rétabli sa version. Comme par exemple le fait que c'est sa mère et pas elle qui a évoqué la chirurgie. Ou encore le fait qu'elle n'a jamais fugué de son domicile. "Voyant mes scarifications, un ami m'a proposé de venir chez lui. Sa soeur étant trans aussi, j'ai accepté et j'y ai passé un mois et demi. Ma génitrice a menacé de porter plainte contre sa famille. (...) Sans ces personnes, je ne serais plus là ! Elle oublie aussi que par sa faute, j'ai passé des nuits à la rue ! Je n'ai donc pas fugué : je suis partie vivre là où on m'acceptait et m'aidait à vivre et travailler au mieux !" écrit-elle.

"Je n'ai plus de mère depuis longtemps déjà"

Dans son message, elle explique aussi avoir "honte" de sa mère. "J'ai honte car elle ne change pas, et m'attaque directement en privé et joue la victime sur ce plateau. Elle est clairement transphobe. Elle ne s'assume plus comme telle, mais elle l'est. (...) Je n'ai plus de mère depuis longtemps déjà" écrit-elle, assurant avoir été menacée et insultée par Solange.

Une situation particulièrement difficile à vivre, notamment suite à la diffusion du débat sur M6. "Je vais juste vous le dire : je vais probablement retourner en centre de crise psychiatrique bientôt. J'allais déjà pas bien ce soir, là, je suis au bord du suicide. Je ne ferai pas de connerie, promis, lundi, je vais au centre." a-t-elle écrit, tirant le signal d'alarme. Répondant à un tweet qui espérait qu'elle était bien entourée, la fille de Solange a aussi répond. "J'ai des ami·e·s. Ça ne m'empêche pas d'être à bout mentalement à cause de cette personne. Cette émission, vraiment, c'est une honte. @M6Groupe devrait avoir des comptes à rendre au CSA. Ça serait mérité".

Si vous avez besoin de parler ou que vous souhaitez aider un proche, vous pouvez contacter le numéro national de prévention du suicide, le 3114, gratuit et accessible 24H/24 et 7J/7.