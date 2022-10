"C'est nauséabond", "Vous tuez des gens" : le débat sur la transidentité de M6 a beaucoup énervé les internautes à cause de cette intervenante

Invitée à "débattre", Solange, dont la fille est transgenre, a tenu des propos qui ont choqué le web. Face au jeune Zach, 18 ans, dont Karine Le Marchand a recueilli les impressions et qui a raconté son parcours, elle n'a pas hésité à dénoncer ce qui, selon elle, est une "démarche très narcissique" et a assuré que son enfant n'est pas transgenre, malgré le fait que ce dernier lui ait assuré que c'était le cas.

"Vous tuez des gens"

Un témoignage qui a énervé de nombreux internautes. Sur Twitter, ils ont notamment dénoncé les propos transphobes tenus par les deux intervenantes. "C'est très important. Allez signaler au CSA l'émission 'Enfant transgenre: que faire ?'. Les propos tenus par les deux intervenantes sont ultra dangereux en plus d'être répréhensibles par la loi." écrit un internaute tandis qu'un autre ajoute : "Des propos transphobes, c'est criminel de diffuser ça".

Mais les internautes ont aussi été dégoûtés de l'idée d'opposer un jeune homme trans à toute cette haine. "C'est nauséabond ce plateau... pauvre Zach qui, à 20 ans à peine, va devoir se défendre contre ces vieilles harpies transphobes" et "Tu es une honte. Devant une personne trans heureuse qui est Zach, tu réfutes le bonheur. Vieille aigrie, t'es écoeurante" ont écrit les internautes qui ont aussi alerté : "Pitié sortez Zach de ce plateau ! Vous tuez des gens @m6 @KarineLMOff et sans honte en plus ? Vos petites invitées transphobes n'ont donc honte de rien et vous non plus ? Écoeurant"