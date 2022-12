"Là, c'est mort !" : Cyril Hanouna est persuadé que ce chroniqueur est cocu et l'affiche dans TPMP

Ce lundi 12 décembre 2022 dans TPMP sur C8, les chroniqueurs se sont moqués de Gilles Verdez. Depuis plusieurs années, le chroniqueur de Cyril Hanouna est en couple avec Fatou et n'hésite pas à évoquer sa vie amoureuse sur le plateau de l'émission. Sauf que cette semaine, Matthieu Delormeau, Jean-Marie Bigard et Cyril Hanouna se sont moqués de Gilles Verdez : sa femme est partie à l'étranger pour un gala et ne lui avait pas précisé l'heure de son retour à Paris. "Quand on va chercher sa meuf, elle dit qu'elle arrive à telle heure, à tel aéroport. C'est pas tous les avions qu'il y a dans la journée en provenance de cette destination et t'y vas !" avait lâché Cyril Hanouna tandis que Matthieu Delormeau avait expliqué à son meilleur ennemi : "Ça s'appelle le déni, je te promets, il faut que tu vois quelqu'un, un psychothérapeute".

Fatou de retour... mais infidèle ?

Dans le 6 à 7 ce mardi 13 décembre 2022, Cyril Hanouna a demandé des nouvelles de Fatou à Gilles Verdez. Oui, sa femme est bien rentrée en France, a expliqué le chroniqueur. "Elle était visiblement heureuse de me retrouver. Elle a passé un bon séjour" a-t-il déclaré. "Elle n'a pas vu ta gu*ule c'est sûr" a lâché Cyril Hanouna. Gilles Verdez a par la suite expliqué que Fatou a passé son temps à lui parler de Wally Seck, un un célèbre chanteur sénégalais, qui l'aurait même attendue devant un resto pendant un moment. Pour Cyril Hanouna pas de doute, il y a de l'infidélité dans l'air.

>> Cyril Hanouna richissime grâce à TPMP, les détails fous de sa fortune fuitent <<

"Est-ce que si elle t'a trompé avec lui, tu lui pardonnes ?" a alors demandé l'animateur ? Gilles Verdez lui, est certain (ou presque) que Fatou n'a pas été infidèle et semble (encore) dans le déni. "Tu crois vraiment qu'un mec, s'il attend une meuf en bas d'un restaurant, c'est pour aller cueillir des pâquerettes ?" a demandé celui que les fans surnomment Baba, ce à quoi Gilles Verdez a répondu "Si elle m'a trompé, je prends le premier avion pour Dakar et je le démonte le gars !"

"C'est mort !"

Par la suite, Cyril Hanouna et toute l'équipe ont découvert le visage du chanteur... et ils sont plus que jamais persuadés que Gilles Verdez serait cocu. "C'est mort !" a lâché Cyril Hanouna qui a ensuite plaisanté. "Ce qui t'a étonné, c'est que t'as trouvé le slip du gars dans sa valise ?". Gilles Verdez a quand même assuré que Fatou n'était pas allée chez le chanteur et qu'il ne l'avait pas raccompagnée à son hôtel. "Il l'attendait pour une raison inconnue." a dit le chroniqueur. Et Cyril Hanouna de répondre "Moi je connais la raison...". Au final, Baba a conclu : "T'es bien au dessus mais méfie toi quand même !".