"Ça s'appelle le déni" : l'équipe de TPMP ne croit plus du tout au couple de ce chroniqueur

Dans TPMP, les chroniqueurs adorent se teaser, voire carrément se tacler. Et ça concerne tous les sujets, de leurs passions à leurs vies amoureuses, en passant évidemment par l'actualité du moment. Matthieu Delormeau et Guillaume Genton se sont par exemple violemment clashés la semaine dernière après des tweets. "C'est facile d'être un sans cou*lles derrière son téléphone et d'insulter tout le monde" a lâché l'animateur du Morning sans filtre sur Virgin Radio.

Des séquences qui font le plaisir des téléspectateurs de C8, mais qui peuvent avoir des conséquences sur les relations entre les chroniqueurs une fois l'émission terminée. "Parfois ça peut être violent. Et ça continue dans les couloirs et les loges. On s'engueule, on ne se parle plus pendant un moment, quelques jours" a expliqué Danielle Moreau à Sud Radio.

Ce lundi 12 décembre 2022, TPMP était évidemment de retour et Cyril Hanouna en a profité pour dévoiler le classement des chroniqueurs préférés des téléspectateurs. Un top qui n'a pas vraiment été validé par Matthieu Delormeau qui, spoiler, a été battu par un autre pour la première place. Mais ce nouveau numéro était aussi l'occasion pour les chroniqueurs et l'animateur de s'attaquer à l'une de leurs proies préférées parmi l'équipe. Et toute la team s'est serrée les coudes pour se moquer de lui et de son couple, voué à la séparation selon eux.

Ce chroniqueur lâché par sa femme et désespéré ?

Dans TPMP, l'équipe a évoqué la victoire de Lisandro à l'Eurovision Junior, ce qui a amené Gilles Verdez à dévoiler qu'il avait regardé l'émission en replay. "Quelle chance d'être cocu" a alors lâché Matthieu Delormeau. Cyril Hanouna a demandé des nouvelles de Fatou à son chroniqueur, qui a quitté la France pour quelques jours et devait rester deux jours à l'étranger pour un gala. "C'est une soirée, pourquoi elle ne rentre pas le lendemain ?" a demandé Cyril Hanouna.

"Elle avait des impératifs. J'espère aller la chercher dans les heures qui viennent." a répondu Gilles Verdez. Une chose à laquelle les chroniqueurs et "Baba" ne croient pas DU TOUT. D'autant plus que le chroniqueur semble 100% désespéré et est prêt à aller à l'aéroport dès 5h30 du matin. "Quoiqu'elle fasse, j'y vais, je l'attends. Si elle ne vient pas, j'y serai le lendemain, jusqu'à ce qu'elle arrive ! (...) J'attends le premier avion qui arrive de là-bas comme ça je suis sûre de la voir. Et si elle est dans le 2ème j'y serai. Ou demain." a-t-il expliqué aux autres chroniqueurs.

"Je te promets, il faut que tu vois quelqu'un !"

"Quand on va chercher sa meuf, elle dit qu'elle arrive à telle heure, à tel aéroport. C'est pas tous les avions qu'il y a dans la journée en provenance de cette destination et t'y vas !" a lâché Cyril Hanouna tandis que Matthieu Delormeau lui a conseillé de "lâcher l'affaire". "Ça s'appelle le déni, je te promets, il faut que tu vois quelqu'un, un psychothérapeute" a ensuite conclu Matthieu Delormeau.

Découvrez la séquence en vidéo dans notre diaporama.