"C'est une blague. Je suis sans voix" : le classement des chroniqueurs de TPMP préférés dévoilé, Matthieu Delormeau déçu et choqué

Vivement les vacances de fin d'année. Depuis quelques semaines, les clashs et situations polémiques s'enchaînent sur le plateau de TPMP et il apparait évident que les chroniqueurs ont besoin de repos pour prendre de la distance et repartir sur des bases plus saines en 2023. Malgré tout, même si l'ambiance n'est pas toujours au beau fixe autour de la table, Cyril Hanouna a souhaité faire un premier bilan de cette première partie de saison.

TOP 5 des chroniqueurs préférés des fans de TPMP

Aussi, lui et ses équipes ont récemment organisé un gros sondage auprès des fans afin de découvrir qui étaient leurs cinq chroniqueurs préférés depuis la rentrée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a quelques surprise. Au programme ? Raymond - pourtant élu chroniqueur préféré au printemps dernier, n'est plus que troisième, tandis que Guillaume Genton a tout simplement écrasé la concurrence avec une première place indiscutable.

5) Jean-Marie Bigard (7,5%)

4) Béatrice Rosen (11,6%)

3) Raymond (13,2%)

2) Matthieu Delormeau (15,1%)

1) Guillaume Genton (30,2%)

"C'est une blague. Je suis sans voix"

Indiscutable ? Vraiment ? Ca dépend pour qui. Comme l'a fait savoir Matthieu Delormeau pourtant classé deuxième, il ne comprend pas tout à fait ces différents scores. Déçu de ne pas être au sommet, "Je pensais un petit peu être premier. J'ai fait un bon début de saison", il n'a pas caché sa surprise de voir l'animateur de Virgin Radio être autant plébiscité, "C'est une blague. Je suis sans voix. Guillaume c'est un ami, mais il parle une émission sur deux".

Toutefois, sa plus grande incompréhension est la présence de Béatrice Rosen, son "ennamie" préférée, dans le top 5 avec à peine 4 points de moins que lui. "Je trouve que, peut-être, et je dis bien peut-être, Béatrice est montée un petit peu fort un peu haut pour cette saison. Je l'aime bien, on s'est réconciliés, mais je trouve qu'elle est un petit peu haute par rapport à ce qu'elle apporte à l'émission", a-t-il balancé devant des chroniqueurs amusés et un Cyril Hanouna taquin. Ce dernier lui a en effet rétorqué : "Les gens l'adorent. Je pense que l'année prochaine... Elle est pas loin de toi. Fais gaffe... Tu l'as dans le c*l".

On en connait un qui va passer de bonnes fêtes...