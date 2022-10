"T'es un animateur raté" : Matthieu Delormeau remis en place en direct puis sur Twitter par une chroniqueuse de TPMP

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Matthieu Delormeau sur le plateau de Touche pas à mon poste. Alors que le chroniqueur est l'un des chouchous de Cyril Hanouna - il est notamment à la tête de TPMP People, il n'hésite jamais à se clasher avec ses collègues à l'occasion de différents débats. Et ce lundi 3 octobre 2022, l'ancien présentateur du Mag a récidivé.

Matthieu Delormeau se moque de la carrière de Béatrice Rosen

Toutefois, grosse surprise, il ne s'est pour une fois pas pris la tête avec Gilles Verdez, son ami-ennemi préféré sur C8. Au contraire, c'est la pauvre Béatrice Rosen qui a cette fois-ci joué le rôle de victime cette semaine. Au programme ? Tandis que Cyril Hanouna voulait savoir si ses chroniqueurs avaient quelques talents d'imitation, Matthieu Delormeau a tenté de se glisser dans la peau de la comédienne franco-américaine.

"Je suis actrice dans des films que personne n'a vus", a-t-il ainsi déclaré en prenant un accent WTF, avant d'ajouter, "La seule façon de savoir que je suis actrice c'est sur ma page Wikipedia". De quoi choquer l'animateur qui l'a hué avant de déclarer, "Béatrice est incroyable. (...) T'es con car je l'aime bien", et faire grincer les dents de la principale concernée.

L'actrice réagit en direct

Quelques minutes plus tard - et alors qu'il s'était entre temps fait virer du plateau pour s'être ensuite moqué de Delphine Wespiser, Matthieu Delormeau a en effet vu Cyril Hanouna téléphoner en direct à Béatrice Rosen afin d'obtenir sa réaction. Sa réponse ? "Tu peux lui dire que c'est un animateur raté et que, sans toi, il n'est rien !" Un partout, balle au centre ? Pas vraiment.

Suite à cela, la star a également profité de son compte Twitter pour faire part de sa déception. Dans un premier temps, elle a écrit : "Le mec est un ex-wannabe acteur et animateur qui ne vit que grâce à Cyril mais il se permet d'être méchant avec tout le monde. Ça suffit. La méchanceté est l'apanage des gens malheureux". Puis, dans un second temps, et comme si ce n'était déjà pas assez marquant, Béatrice Rosen a ajouté : "Je suis toujours respectueuse et cordiale avec tout le monde, mais la méchanceté gratuite des autres, c'est ma limite. Ce n'est pas la première fois, et là, c'était la goutte d'eau." Aïe, ça fait mal.