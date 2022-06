TPMP : gros clash entre deux chroniqueurs, "Le plus gros s*ceur ici, c'est toi !"

Dans TPMP, les chroniqueurs débattent mais surtout, ils s'engueulent. Et pas qu'un peu. Les clashs sont quasi-quotidiens dans l'émission de C8, surtout pour Gilles Verdez qui n'est jamais d'accord avec personne et n'hésite pas à le dire haut et fort. Après son clash avec Matthieu Delormeau, c'est avec Bernard Montiel que ça a chauffé.

Bernard Montiel et Gilles Verdez se clashent

Ce mercredi 22 juin 2022 dans TPMP sur C8, Cyril Hanouna a demandé à Bernard Montiel de s'expliquer après ses propos au sujet de Sandrine Rousseau, candidate NUPES aux élections législatives et élue à Paris lors du second tour. Sur Sud Radio, l'animateur et chroniqueur a évoqué ce 21 juin sa rencontre avec la femme politique, jugeant qu'elle était "dangereuse" et "hystérique". Des propos que Bernard Montiel assume mais qui n'ont pas du tout (mais pas du tout !) plu à Gilles Verdez.

Alors que Cyril Hanouna défendait lui aussi Sandrine Rousseau, le chroniqueur n'a pas hésité à clasher Bernard Montiel. "J'étais sûr que Verdez allait la ramener." a lâché ce dernier avant que l'ennemi de Matthieu Delormeau ne lâche toute sa haine. "Vous dites 'c'est pas politique' et vous l'attaquez sur le privé. C'est dégueulasse. Parce que quelqu'un ne vous répond pas à la sortie d'une émission. Personne n'en a rien à foutre de votre gue*le. Personne ne vous répond jamais mais elle, vous dites qu'elle a un problème dans sa vie, qu'elle est hystérique alors qu'elle vous toise tout simplement ? Excusez-vous auprès de cette dame !" a déclaré Gilles Verdez.

"T'es un clown"

Et Bernard Montiel n'a pas mâché ses mots pour lui répondre comme vous pouvez le voir en vidéo dans notre diaporama. "Verdez ! Excuse-toi toi, t'es un clown. Tout ce que tu peux dire maintenant n'a aucun effet sur personne !" a répondu l'ancien animateur de Video Gag. Le clash est ensuite parti dans tous les sens puisque Verdez a accusé : "Ça fait 5 ans que tu s*ces le gouvernement !". Ce à quoi Bernard Montiel à répondu : "Tu es de mauvaise foi ! Le plus gros s*ceur ici, c'est toi, on le sent.". Et d'ajouter en parlant à Cyril Hanouna : "Il vous s*ce grave, j'espère que vous avez du plaisir !". Bonne ambiance !