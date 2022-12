"Ça peut être violent et ça continue dans les loges" : les clashs dans TPMP ne sont pas juste pour le show, une chroniqueuse balance

Une chroniqueuse de TPMP dévoile : "On s'engueule, on ne se parle plus pendant un moment"

Après un ex-chroniqueur de TPMP qui a révélé pourquoi être parti si vite et Delphine Wespiser qui a enfoncé TPMP en direct sur C8, c'est au tour d'une autre chroniqueuse de TPMP de balancer sur les coulisses de l'émission. Y a-t-il des tensions et des disputes en off, entre Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ? Ou entre chroniqueurs ? Eh bien oui ! Danielle Moreau était l'invitée de Valérie Expert et Gilles Ganzmann sur Sud Radio, ce lundi 12 décembre 2022. Et elle a révélé que les clashs sur le plateau continue encore après, une fois les caméras éteintes.

"Parfois ça peut être violent. Et ça continue dans les couloirs et les loges" a-t-elle expliqué, "On s'engueule, on ne se parle plus pendant un moment, quelques jours". "On est tous tellement différents, je pense que c'est ce qui fait le succès de l'émission. On a des opinions assez tranchées chacun et pas du tout les mêmes. Je pense que c'est pour ça que les téléspectateurs se retrouvent un peu en chacun de nous. Mais je peux vous dire que parfois c'est violent et c'est plus que de la télé. On finit les combats après" a-t-elle ajouté, "Les gens aiment bien mon franc-parler, donc je continue".

"J'en prends plein la figure, c'est le jeu"

Danielle Moreau a aussi évoqué les nombreuses moqueries de ses camarades, et les tacles qu'on peut voir entre les chroniqueurs dans le talk-show : "On se moque les uns des autres évidemment. J'en prends plein la figure, c'est le jeu. J'ai toujours eu l'auto-dérision, depuis l'école. J'assume complètement ce que je suis. (...) Je suis pleine de complexes depuis toujours et finalement l'auto-dérision les désamorcent un peu".

Mais elle est heureuse d'être dans la bande de TPMP, et a précisé que "dans cette émission, on rit avec et pas de quelqu'un. C'est de l'humour potache, bon enfant, je le prends très bien. Cyril se moque énormément de lui-même aussi, il se moque de toute la table. S'il n'a pas le droit de se moquer de moi parce que je suis en surpoids ou je ne sais quoi, c'est presque du racisme. On se moque de tout et de tout le monde et on rigole ensemble".