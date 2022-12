"Il y avait un truc qui posait problème" : un ex-chroniqueur de TPMP balance pourquoi il est parti si vite

Régulièrement, une nouvelle tête apparaît autour de la table de Touche pas à mon poste. Comme l'expliquait Cyril Hanouna cet été, il aime tester de nouvelles personnes afin d'avoir différents talents sur son plateau et ainsi éviter à son émission d'être coincée dans une certaine routine. Et à cet effet, c'est Vincent Perrot - animateur de programmes mémorables par le passé (40° à l'ombre, L'émission des records), qui était apparu en 2020.

Vincent Perrot explique son départ de TPMP

Malheureusement, si les téléspectateurs étaient ravis de le retrouver à l'écran, Vincent Perrot - que l'on peut toujours entendre sur RTL, avait finalement abandonné sa place de chroniqueurs au bout de quelques semaines seulement. Une surprise pour les fans du talk-show, mais une situation inévitable selon le principal intéressé.

"Il s'est passé un truc tout simple, je crois que je n'étais pas vraiment à ma place, a-t-il tout simplement révélé auprès de Télé-Loisirs. C'était à une époque où [Cyril Hanouna] avait besoin aussi - et comme toujours - de se remettre en question, de se renouveler". Or, il l'a précisé, il ne se sentait pas suffisamment à l'aise pour apporter ce petit plus à TPMP, la faute notamment à un univers qui n'était pas le sien.

Plus confortable avec le sport automobile ou le monde du cinéma, il se retrouvait parfois dérangé par les thèmes abordés autour de la table. "Il y avait un truc qui posait un problème, comme il faut parler de beaucoup de choses people et surtout de télé-réalité, moi j'ai été beaucoup emm*rdé, a confié Vincent Perrot. Ca me demandait de regarder un nombre de programmes qui ne me concernaient pas beaucoup."

Le retour d'une émission culte ?

Toutefois, on vous rassure, si on sait que Cyril Hanouna peut-être très cash (parfois trop) avec ses équipes, il n'est pas parti en froid avec lui. Après avoir rappelé, "C'est pas que je m'y plaisais pas, c'est que je ne me sentais pas à ma place", l'animateur a révélé que lui et Hanouna auraient même déjà parlé d'un autre projet.

Lequel ? "Remettre au goût du jour L'émission des record". Pour l'heure, rien n'est encore fait à ce sujet, mais Vincent Perrot serait visiblement déjà chaud à l'idée d'un tel reboot : "Je sais qu'il l'aimait (...) et je lui ai dit 'en voilà une bonne idée'."