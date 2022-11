"Tu es tout ce qu'on n'aime pas ici" : Cyril Hanouna extermine un chroniqueur en direct dans TPMP

Cyril Hanouna et sa bande ont parlé de la demi-finale de la Star Academy 2022, qui s'est déroulée samedi dernier sur TF1. Dans TPMP sur C8, ce lundi 21 novembre 2022, ils sont notamment revenus sur la prestation de Léa avec Marc Lavoine qui a tant fait parler sur les réseaux. La candidate a chanté le tube J'ai tout oublié, une chanson d'amour du chanteur, et ce dernier a eu des gestes intimes jugés déplacés (un baiser dans le cou, une main sur la chute de reins...).

Géraldine Maillet a déclaré : "D'abord, elle a été très mal à l'aise après ce baiser. Le texte en plus il est quand même... Est-ce qu'on va faire l'amour ? A quel moment un chanteur comme ça fait un baiser dans un cou à une candidate ?". Et Gilles Verdez était d'accord : "Non mais vous imaginez qu'après, même si ça l'a choqué, elle annonce publiquement : 'J'ai été choquée'. C'est la fin de sa carrière. Et moi je trouve qu'effectivement dans ce geste, il manque le consentement de la personne".

Un chroniqueur de TPMP taclé : "T'es insupportable. Tu sais quoi, tu es tout ce qu'on n'aime pas ici"

Mais le chroniqueur qui avait été giflé dans TPMP s'est fait défoncer pour son explication sur cette polémique. Cyril Hanouna a lâché : "T'es insupportable. Tu sais quoi, tu es tout ce qu'on n'aime pas ici, je te jure, va sur France Inter".

De son côté, Matthieu Delormeau trouve que cette affaire "c'est ridicule, c'était mignon. C'est un chanteur confirmé qui te fait un bisou dans le cou pour te féliciter, voilà". Kelly Vedovelli a nuancé en avouant qu'elle n'aurait pas été gênée, mais comprend que Léa puisse l'être : "J'aurais préféré la joue, le cou, c'est vraiment très intime".