"Il a réalisé le rêve de pas mal de personnes", Gilles Verdez giflé dans TPMP, les téléspectateurs jubilent

Matthias Quiviger - plus connu des internautes sous le pseudo Ragnar le Breton, est notamment devenu célèbre grâce à son personnage de Michel Venum. De qui s'agit-il ? D'une caricature aussi drôle qu'improbable de ces gigas beaufs que l'on retrouve régulièrement à la salle de musculation et qui ont généralement plus de veines sur le bibi que de neurones.

Gilles Verdez se prend une claque dans TPMP

Et alors que l'humoriste fait habituellement rire ses abonnés sur YouTube et Instagram, il était cette fois-ci présent sur le plateau de TPMP ce mardi 20 septembre 2022 afin de retrouver Josiane Balasko - qu'il a connu quand il était ado, mais également faire la promo de son propre spectacle. Un passage remarqué dans l'émission, ponctué d'une séquence mémorable qui a dû faire le bonheur de Matthieu Delormeau.

Tandis que le chroniqueur ne passe pas une émission sans se prendre la tête avec Gilles Verdez, ce dernier a été invité par Cyril Hanouna à tester la puissance des mains de son invité. Oui, comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, Ragnar le Breton - connu pour ses claques de forain, n'a pas hésité à en donner une à Gilles Verdez en direct.

Les internautes jubilent devant la scène

Bon, on vous rassure, Verdez était consentant et Ragnar n'a bien évidemment pas mis toute sa force, de peur d'envoyer le chroniqueur dans le coma. Néanmoins, il s'est suffisamment appliqué pour le faire bouger et le traumatiser puisque, au moment de s'excuser, l'humoriste a vu sa victime du soir reculer de quelques pas, de peur de se prendre une nouvelle gifle.

Une séquence inattendue et amusante, qui a visiblement fait le bonheur des internautes. Il suffit en effet de faire un tour sur Twitter pour découvrir que les téléspectateurs ont apprécié de voir le chroniqueur servir de punching-ball au pro de la musculation : "Il a réalisé le rêve de pas mal de personnes là", "Il a fait ce que tout le monde rêve de faire", "C'était beaucoup trop gentil. Il aurait dû le mettre K.O, qu'il prenne du repos" ou encore, "Il a l'habitude lui de se ramasser des claques ! (...) En espérant que ça lui a remis les idées en place".