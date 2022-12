"T'es un vrai c*nnard" : Cyril Hanouna lâché par un chroniqueur emblématique de TPMP qui balance sur leur relation

Malgré les promesses de Cyril Hanouna cet été, cette nouvelle saison de TPMP est loin d'être légère avec une ambiance bon enfant. Au contraire, chaque semaine est marquée par une nouvelle polémique sur le plateau de C8, que ce soit à travers de violents clashs entre les chroniqueurs ou bien des coups de gueule réguliers de l'animateur envers ses équipes, ses invités ou les professionnels du milieu de la télévision.

Jean-Michel Maire prend ses distances avec Cyril Hanouna

Une tension permanente parfois invivable, frustrante et gênante pour les téléspectateurs tant celle-ci vient ruiner l'expérience du visionnage, causée prioritairement par le comportement de Cyril Hanouna, qui n'est malheureusement pas près de s'arranger. Invité à se confier sur sa relation avec le présentateur, Jean-Michel Maire - chroniqueur emblématique du talk-show, a confessé qu'il n'était pas toujours simple de lui parler et de le raisonner.

"Je m'autorise à lui dire des choses que d'autres, peut-être, n'osent pas lui dire. Si je trouve que dans l'émission, il a été trop dur avec l'un des chroniqueurs. Je me permets de lui dire", a-t-il révélé au micro de Télé-Loisirs. Un rôle important et nécessaire, mais dont il serait malheureusement le seul (ou presque) autorisé à avoir.

"Un jour, j'avais même envoyé un texto : 'T'es un vrai connard'. Je le disais sérieusement", a-t-il ensuite expliqué, révélant que Cyril Hanouna n'était pas du genre à se remettre en cause. "Oui, je suis un connard et j'aime ça", lui avait-il répondu. "On en parlé après et il m'a dit : 'Jean-Michel, c'est marrant parce que (...) tu es le seul que j'autorise à me parler comme ça, parce que si c'était quelqu'un d'autre, je péterais un câble'."

>> Cyril Hanouna va l'avoir mauvaise : un de ses protégés a rejoint ses ennemis de TF1 et Alain Chabat <<

"Je ne dirai pas que c'est un ami"

Une façon de voir les choses qui ne surprend plus Jean-Michel Maire après toutes ces années, "voilà c'est un boss", mais qui n'est pas sans conséquences sur sa relation avec l'animateur. Là où l'on imaginait le chroniqueur et Cyril Hanouna être BFF dans la vraie vie depuis le temps qu'ils se côtoient, la réalité serait un tout petit peu plus mesurée.

"Je ne dirai pas que c'est un ami. Parce qu'un ami pour moi, c'est quelqu'un de très, très proche, a-t-il admis. On s'appelle tous les jours, on va en vacances ensemble, etc. Pour moi, c'est un patron". Bon, il a finalement confié qu'il pouvait malgré tout le voir comme "un pote", mais Jean-Michel Maire a visiblement mis une certaine limite à cette relation, pour ne peut-être pas trop en souffrir.

Et en même temps, quand on voit à quel point Hanouna peut être rancunier avec ses anciens protégés, il est n'est pas difficile de le comprendre.