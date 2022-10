"Il ne m'a jamais appelé" : Cyril Hanouna balance sur le comportement de Camille Combal lors de son départ sur TF1

Après des années à faire le bonheur des téléspectateurs sur C8 à travers notamment sa chronique dans Touche pas à mon poste ou la présentation de L'oeuf ou la poule, c'est en 2018 que Camille Combal a décidé de prendre son envol et se lancer en solo dans une carrière d'animateur sur TF1. Un pari osé à l'époque, mais qui se révèle finalement payant aujourd'hui puisque l'on peut le retrouver à la tête d'émission comme Danse avec les stars, Mask Singer ou encore Une famille en or.

Hanouna n'a toujours pas digéré le départ de Combal

Malheureusement, là où Cyril Hanouna aurait aimé être fier de son ancien protégé (malgré son départ pour une chaîne qu'il déteste), le présentateur de TPMP a confessé ce mercredi 19 octobre 2022 qu'il avait du mal à être satisfait. En cause ? Premièrement, il ressent encore aujourd'hui une déception vis-à-vis de la façon dont Combal est parti de C8.

Tandis que son chroniqueur lui avait assuré pendant des semaines que, malgré les rumeurs du moment, il ne comptait pas prendre les reines de DALS ou Qui veut gagner des millions, il serait tombé de haut en apprenant finalement son départ : "A la fin de la saison, je vois en arrivant le matin au bureau en lisant le Parisien une interview de Camille Combal où il dit qu'il va sur TF1. Je l'ai pas appelé, ça s'est terminé comme ça. Je l'ai jamais eu au tel, je l'ai croisé une fois dans la rue (...) mais il ne m'a jamais appelé pour me le dire".

"Je préférais cent fois le Camille qui était là"

Autre motif de déception, il estime que son talent est tout simplement gâché par les nombreux programmes qui lui sont offerts sur la chaîne concurrente. "Ca me fait de la peine quand j'ai travaillé un talent pendant des années et des années, des semaines et des semaines, et maintenant quand je vois ce qu'en fait TF1 aujourd'hui... Je préférais cent fois le Camille qui était là, qui faisait des trucs qui étaient exceptionnels et qui montrait son vrai talent", a-t-il déploré.

Selon Hanouna, ses nouveaux patrons ne seraient visiblement pas capables de le laisser exprimer son véritable potentiel : "Je préférais ça que de le voir sur TF1 avec des chaussures Minelli en train de lire un prompteur et faire La Grande Incruste, qui n'était ni fait ni à faire hier soir".