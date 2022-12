"Les invités ont une chance sur deux de se faire défoncer" : quand Delphine Wespiser détruit TPMP... en direct dans l'émission

Encore un clash sur le plateau de TPMP...

Cette semaine encore, l'ambiance était tendue sur le plateau de TPMP. En cause cette fois ? Gilles Verdez a profité de la récente venue de Francky Vincent, initialement invité pour parler sa nomination au titre de chevalier des Arts et des Lettres, pour le confronter sur son amitié avec Dieudonné et ainsi l'accuser de participer à l'antisémitisme.

Or, comme l'a fait savoir Guillaume Genton ce mercredi 7 décembre, cet espèce de procès d'intention fait au chanteur de la part de son collègue n'aurait pas du avoir sa place dans l'émission et était, selon lui, de mauvaise foi. "On a un mec qui est venu en plateau pour parler de sa légion d'honneur, de ses chansons qui sont joviales et qui ressort de là avec une étiquette d'antisémite que tu lui as collée, Gilles, a-t-il déploré. C'est dégueulasse et c'est dangereux de penser comme ça".

Puis, l'animateur de Virgin Radio, attaqué par Géraldine Maillet, l'a ajouté, il est fatigué de voir l'équipe de TPMP jouer parfois un rôle pour se faire bien voir : "Vous êtes dans un tribunal, vous êtes insupportables à tout juger, à donner les bons points et les mauvais points."

... Delphine Wespiser saoulée par ce tribunal constant

Des propos forts qui n'ont pas plu à tout le monde sur le plateau, mais qui ont malgré tout été approuvés et secondés par Delphine Wespiser. L'ancienne Miss France, qui se retrouve régulièrement au centre de clashs sur C8, a également fait savoir que l'émission n'était clairement pas aussi bienveillante que Cyril Hanouna tente parfois de le faire croire.

"Je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. [Francky Vincent] venait là pour parler de quelque chose, c'est une fierté de recevoir les Art des Lettres, a rappelé la chroniqueuse. Et donc là Gilles, prendre quelque chose, le sortir de son contexte et faire ensuite le procès de l'invité..." Une situation qu'elle n'a pas découvert cette semaine, "Souvent ça se passe comme ça sur le plateau", mais qui l'exaspère et l'inquiète même pour la suite de l'émission. "Les invités doivent penser à deux fois avant de venir, parce qu'ils ont une chance sur deux de se faire défoncer", a-t-elle confié, désabusée par la constance de ces clashs.

Une remarque qui n'est pas passée inaperçue au point de faire dire à Cyril Hanouna, "Ah bah elle est sympa elle", et qu'elle a précisée ensuite, "Gilles va prendre un détail (...) et il n'était pas là pour ça. Et forcément, quand on va te poser la question, l'invité aura une chance sur deux que tu lui dises 'Mais c'est impossible, c'est inadmissible'".

Une parfaite imitation du personnage incarné par Gilles Verdez, que ce dernier a cependant refusé d'accepter. On attend désormais de savoir si l'animateur de TPMP va faire une petite remontrance à sa chroniqueuse pour cet avis plutôt osé, lui qui n'aime pas qu'on remette en cause son émission...