"La boule au ventre pour payer le crédit" : Sarah Fraisou ruinée ? Elle vend sa maison à Dubaï et retourne en location

Il y a quelques mois, Sarah Fraisou a acheté une magnifique maison à Dubaï. Pendant les travaux, elle a critiqué ses ouvriers sur Snapchat et a été accusée d'"esclavage moderne" par certains internautes. "Les travailleurs, jusqu'à 15 heures, ils s'enferment dans le local où y a la clim et ils dorment. Donc vous payez une journée de travail, pour que ces messieurs se déplacent et dorment. Il faut être derrière eux. Ils sont cinq aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir cinq enfants. Il y a aussi la barrière de la langue. Les travailleurs, ici, ils ne parlent pas tous anglais. Pour la plupart, ils viennent du Bangladesh ou du Pakistan", s'était-elle agacée en story.

Sarah Fraisou quitte sa sublime villa pour un appartement en location

Mais, récemment, celle qui a récemment fait son come-back à la télévision dans un programme américain a annoncé qu'elle quittait la fameuse maison.

"C'est vrai que la maison est très très belle. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace. Vraiment, cette maison, c'était mon coup de coeur, c'est pour ça que je l'ai achetée, mais je pense que c'est l'heure pour moi de vendre. Je ne vais pas vous mentir, avoir la boule au ventre tous les trois mois pour payer le crédit, il faut assumer. Ce sont quand même de grosses sommes", a expliqué la candidate de télé-réalité.

"Il faut savoir ne pas se foutre dans la merde"

"J'ai fait une bonne plus value, j'ai remboursé le crédit du coup ça m'enlève un poids de ouf, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. L'appartement que j'ai pris, c'est une location et je n'ai pas honte de le dire", a-t-elle ajouté. Avant de conclure : "Pour moi, ce n'est pas un échec. C'est une réussite. Il faut savoir gérer les choses. Il faut savoir ne pas se foutre dans la merde aussi. Parce qu'ici, si tu ne payes pas ton crédit, on ne t'envoie pas les huissiers et on ne te laisse pas du temps pour payer comme en France. Ici, si tu payes pas tu vas en prison, clairement".