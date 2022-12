"Je suis obligée de vous prévenir" : Kim Glow affirme qu'un nouveau confinement est prévu en France et nous rejoue la carte du Nostradamus en carton

Kim Glow s'est éloignée, ou a été éloignée, des tournages de télé-réalité depuis plusieurs années, mais elle fait toujours autant parler sur les réseaux sociaux. C'est bien connu, l'ancienne star des Marseillais n'a pas la langue dans sa poche, et encore plus quand il s'agit de parler de ses convictions. Durant la crise sanitaire, elle n'a pas hésité à prendre son téléphone pour crier au complot sur ses réseaux sociaux. Clairement anti-vaccin, elle a assuré qu'il servait à insérer une puce dans notre corps. Rien que ça.

Kim Glow et la théorie du complot

"La liberté de chacun, de chaque être humain ne sera qu'un lointain souvenir. Ils vont contrôler tout, notre argent, ce qu'on dépense, notre façon de faire nos déplacements, tout. Tout sera contrôlé. Ce n'est pas de la fabulation, c'est réel. Renseignez-vous. Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Vu que c'est des nanoparticules, c'est miniature, infiniment petit, le plus petit de ce que vous pouvez imaginer dans votre corps et c'est dangereux. Ça va marcher avec la 5G", avait déclaré celle qui se balade désormais avec un couteau dans son sac.

"Ils ont créé volontairement la Covid-19 parce qu'on est trop sur terre, on est surpeuplé. C'est une guerre, ni vue, ni connue. Ils se sont gavés. Les plus vieux, ils partent plus rapidement. Ils ont ce qu'ils veulent. C'est incroyable. Sous notre nez, sous nos yeux. On nous met dans une sorte d'état d'affolement avec ce Covid-19. 'Oh regardez, on a réussi à créer le vaccin', comme ça tout le monde va se jeter dessus. Ils pourront injecter leur puce miniature, ultra miniature, nanoparticules. Le meilleur conseil que je peux vous donner c'est surtout, ne vous faites pas vacciner. C'est en train d'arriver", avait-elle ajouté dans un dangereux délire poussé jusqu'à l'extrême.

Des déclas qui ne plaisent pas au gouvernement

Tous ses propos infondés sur la crise sanitaire n'ont pas plu du tout au gouvernement. "J'ai entendu l'histoire de la nano-puce 5G qu'il y aurait dans le vaccin. Il y a des gens qui sont totalement irresponsables qui font circuler ça, en l'occurrence Kim Glow qui avait balancé ça (...) Il faut la citer parce que c'est totalement irresponsable, elle avait balancé ça sur son compte Snapchat. Mais ces gens-là, ils font ça pourquoi ? Pour faire du buzz ! Pour avoir des clics, parfois pour gagner de l'argent ! (...) Encore une fois, je le redis : quand on propose un vaccin aux Français, c'est qu'il a été validé par des chercheurs et des scientifiques indépendants", s'était agacé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.

L'ancienne candidate annonce un nouveau confinement

Mais visiblement, cela n'a pas calmé notre cher Kim Glow. En effet, cette semaine, elle a de nouveau pris la parole pour parler du covid et cette fois, elle a a affirmé qu'un nouveau confinement en France arrivait. Et elle a même la date.