"Je suis écoeuré", "j'aurais dû y être" : Shogun évincé des Cinquante et du Cross, il clashe les prods... et Christopher

Vincent Shogun absent des Cinquante et du Cross : "J'ai très mal réagi, clairement. Je suis écoeuré"

Vincent Shogun était l'un des candidats phares des Ch'tis ! Mais depuis, le candidat de télé-réalité a fait de la prison pour possession de drogues, et avait avoué depuis cette épreuve : "On m'a tourné le dos". Effectivement, Shogun est absent du casting de deux gros programmes : Les Cinquante sur W9 et le Cross (alias Les Marseillais VS Le Reste du Monde, alias Les Marseillais VS Le Reste du Monde VS Les Motivés). L'influenceur qui a été écarté des émissions a clashé les prods !

"J'ai très mal réagi, clairement. Je suis écoeuré. Les Ch'tis sans Vincent Shogun, est-ce que c'est les Ch'tis ? Bien sûr que non" a-t-il avoué à Télé 2 semaines, "Shogun, c'est l'emblème des Ch'tis. Tous mes abonnés me demandent pourquoi je ne suis pas dans le Cross. Mais on ne m'a pas donné ma chance. Je pense que c'est parce que j'ai été en prison ou que j'ai parlé dans Touche pas à mon poste. Pourtant, je n'ai jamais dit qu'il y avait de la drogue partout, je parlais uniquement de moi".

Vincent Shogun a précisé : "J'aurais aimé rendre un dernier hommage à mes fans, car on m'a dégagé de la télé-réalité pour avoir dit la vérité, sans me laisser leur dire au revoir. J'ai envie d'aider les gens à s'en sortir, mais aussi de faire de la prévention. Ma revanche va se concentrer sur le fait d'apporter réellement de l'aide aux gens, montrer qu'il est possible d'évoluer même quand on t'a fermé les portes au nez. (...) Je ne veux pas qu'ils reproduisent les mêmes erreurs que moi et surtout, qu'ils ne pensent pas que la télé-réalité est le vrai reflet de la vraie vie, c'est de la théâtralité, rien de plus".

"Je ne suis pas jaloux de Christopher", "juste... c'est moi qui aurais dû y être, pas lui"

Et Vincent Shogun a même taclé son ancien ami Christopher, qui était aussi dans Les Ch'tis et qui contrairement à lui est présent dans Les Cinquante et sera aussi dans le Cross, en tant que chef de famille des Motivés. "Je suis en totale incompréhension" a-t-il lâché à Télé 2 semaines, "Je ne suis pas jaloux de Christopher, j'ai fait tous les programmes inimaginables et on m'a toujours appelé. Juste... c'est moi qui aurais dû y être, pas lui. Je le dis clairement".

Pourtant, il avait gardé des bonnes relations avec Christopher il y a encore quelques mois. Mais c'est fini maintenant : "Comme par hasard, aujourd'hui je n'ai plus de nouvelles, je le trouve très égoïste. On ne se sent plus pisser ! Donc Vincent encore une fois, trop bon, trop con. Même les Marseillais, Greg et Julien Tanti, ils ont dû se demander pourquoi je n'y étais pas. Alors qu'ils m'ont toujours dit que j'étais l'emblème !".

"Je fais partie des anciens qui ont marqué les esprits, c'est pour ça que je ne comprends pas. Je ne leur en veux pas parce que je pense, qu'un jour, ils seront obligés de me reprendre. Ce n'est pas pour être péteux mais tout le monde se demande pourquoi je n'y suis pas !" a-t-il déclaré, "Si on me propose l'année prochaine pour une nouvelle saison, je dirai oui tout de suite ! Peut-être qu'ils voudront que je revienne, mais si je reviens ce sera en guest et accompagné de ma femme".