"Je croyais que tu avais rompu" : Angelica (Les mamans) dévoile sa robe de mariée malgré sa rupture, ses fans sont paumés

Ce n'est pas un secret, l'histoire entre Angelica (Les mamans) et son compagnon Tony a pris fin à la suite d'une histoire de tromperie. Une situation décevante pour celle qui voyait plus loin avec lui à travers un projet de mariage, mais qui n'avait finalement rien d'une surprise.

En novembre dernier, au détour d'une interview accordée à Télé 2 Semaines, elle expliquait que leur nouvelle popularité n'avait pas eu que des avantages au niveau de leur relation : "Quand il était sur Instagram, il y avait plein de femmes, beaucoup de mamans solos, qui venaient le draguer dans mon dos et lui dire des choses déplacées sur mon couple et sur moi. Je lui avais demandé de supprimer son compte. Les réseaux sociaux en couple, c'est vraiment compliqué".

>> Les Mamans : jugée vulgaire avec sa vidéo en bikini, cette mère répond cash à ses haters <<

Angelica dévoile sa robe de mariée

Aussi, c'est peu dire que le récent post Instagram de cette maman de deux enfants (Stella et Giulio) a surpris tout le monde. En cause ? Ce mercredi 30 novembre 2022, Angelica s'est dévoilée habillée dans différentes robes de mariée, avant d'écrire en légende : "Quelle est ta robe préférée ? #RobeDePrincesse".

Résultat, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir les internautes paniquer et s'interroger sur la signification de son post. "Mais je comprends plus en fait. Je croyais que tu avais rompu avec Tony, mais du coup tu vas te marier ?", peut-on désormais lire dans les commentaires, tout comme, "Mais j'ai loupé un épisode, elle va se marier ? Elle était pas séparée ?" ou encore, "Je croyais que tu n'étais plus avec Tony et par conséquent plus de mariage... Sinon elles sont toutes belles".

>> "Quand je me regarde nue dans le miroir, je me dégoûte" : cette mère de Familles Nombreuses vit très mal sa grossesse et sa prise de poids <<