"Quand je me regarde nue dans le miroir, je me dégoûte" : cette mère de Familles Nombreuses vit très mal sa grossesse et sa prise de poids

La promesse de Familles nombreuses - la vie en XXL, c'est de partager le véritable quotidien de ces tribus pas comme les autres et de dévoiler aussi bien les moments de joie que les difficultés à surmonter pour les parents. A cet effet, c'est sur Instagram que Jenny Gryffon - découverte dans l'émission, vient justement de dévoiler un envers du décor compliqué, mais qui devrait parler à une large partie de ses abonnés.

Jenny Gryffon se confie sur son combat contre la boulimie

"Il y a 14 ans, je pesais 120 kg et j'ai débuté mon combat contre l'obésité. Grâce à des boissons hypers protéinées et une volonté de fer, j'ai perdu 60 kg en 6 mois, a-t-elle dans un premier temps contextualisé. En décembre 2012, j'ai franchi un cap dans ma reconstruction en faisant une abdominoplastie". Une étape importante pour la jeune maman, qui avait jusque-là encore du mal à accepter sa nouvelle image, "Ce nouveau reflet dans le miroir était souvent trompé par mon cerveau car je me voyais toujours obèse. (...) Cette opération a changé mon regard sur moi, j'ai commencé à vivre pleinement, je ne maigrissais plus et je ne grossissais plus."

Pendant plusieurs années, Jenny Gryffon a donc réussi à retrouver le sourire à travers une nouvelle philosophie de vie, "la vie ne peut pas être faite que de frustrations", ce qui lui a notamment permis de gérer au mieux ses grossesses multiples, minutieusement suivies par ses médecins. "Mon chirurgien m'a expliqué [à l'époque de son premier enfant, ndlr] que des grossesses après cette opération étaient possibles mais qu'il fallait absolument que je fasse très attention et que je prenne pas plus de 10/12 kg", a-t-elle rappelé.

"Quand je me regarde nue dans le miroir, je me dégoûte"

Or, si elle était jusqu'à présent fier de son combat mené face à son poids et réconciliée avec son corps, la situation est actuellement plus délicate alors même qu'elle est enceinte de son sixième enfant. "Aujourd'hui, je vis une torture psychologique, mes anciens démons ont refait surface, les crises de boulimie font partie de nouveau de mon quotidien et je me cache bien souvent pour engloutir", a-t-elle confessé, se sentant coupable d'effacer ses propres efforts.

Un retour en arrière difficile à vivre au quotidien, vécu comme un échec, à l'impact tragique sur son état mental. "Les mots que je vais employer sont forts et risques de choquer, mais c'est ma réalité, quand je me regarde nue dans le miroir, je me dégoûte, a-t-elle dévoilé. Et je me dis que je ne suis qu'une déception."

Puis, elle l'a ajouté, cette torture psychologique n'est clairement pas aidée par sa popularité gagnée sur les réseaux sociaux à une époque où les injonctions sont plus fortes que jamais. "Lorsque je me pèse, j'ai envie de me gifler et je me cache pour pleurer, a déploré Jenny Gryffon, prisonnière des attentes placées autour d'elle. Je n'ose pas en parler ici sur les réseaux car je sais que l'heure est au body positive, et à l'acceptation de son corps mais ce n'est pas ma réalité."