"J'ai envie de comédie" : trop de drames dans Demain nous appartient ? L'appel du pied d'Ingrid Chauvin aux scénaristes

Après avoir été l'héroïne de séries telles que Femmes de loi et Dolmen, Ingrid Chauvin s'est vue lancer un nouveau défi par TF1 à l'été 2017. Celui de prendre la tête de Demain nous appartient, un feuilleton quotidien installé avant le journal de 20 heures.

Chloé Delcourt régulièrement en danger dans DNA

En cette saison 2022/2023, Ingrid Chauvin continue d'être la vitrine de DNA. Elle y porte les aventures de Chloé Delcourt chaque soir à partir de 19h15. L'héroïne, aujourd'hui proviseure du lycée Agnès Varda, est apparue à de nombreuses reprises en danger ces derniers mois sur TF1.

Dans un entretien accordé à PRBK, Ingrid Chauvin a réagi au fait que Chloé Delcourt soit régulièrement liée aux intrigues dramatiques de Demain nous appartient. "Je ne sais pas comment l'expliquer. Je me dit 'mais elle a la scoumoune cette pauvre femme' (rires). Je crois que je me suis faite agresser 150 fois...", a-t-elle constaté.

"A un moment donné, alors je ne sais pas comment ça se passait, mais toutes les semaines, je me faisais agresser. Il m'arrivait quelque chose, mais ça devenait risible quoi ! Et je crois même qu'à ce moment-là, le public l'a ressenti aussi. Ils étaient un peu pétés de rire. Voilà ça se calme un peu. Pour combien de temps, je ne sais pas...", a-t-elle ajouté.

Ingrid Chauvin réclame des arches plus légères

Ingrid Chauvin, dont le fils de fiction, Clément Rémiens, s'est lancé dans une reconversion inattendue, n'a pas caché son envie de revenir à des intrigues plus légères. Elle n'a pas hésité à lancer un appel du pied aux équipes de scénaristes de Demain nous appartient. "Moi, j'ai envie de comédie !", a-t-elle lâché.

"J'adore ça et ce rythme là. En fait, on perçoit que j'ai aussi cette douceur, ce côté très paisible, cette fragilité. Et en même temps, j'ai aussi un peps que les gens ne soupçonnent pas parce qu'ils ne me connaissent pas. On ne me connaît qu'au théâtre dans cette énergie là. Et moi, j'adore ça !", a-t-elle précisé.

La comédienne a estimé que son personnage pourrait avoir davantage de scènes de comédie avec Raphaëlle Perraud, jouée par Jennifer Lauret. "Quand on est dans la relation amicale avec Raphaëlle - ce duo comme ça féminin de bonnes copines - on pourrait aller là dedans toutes les deux", a-t-elle souligné.

"C'est très compliqué..."

Ingrid Chauvin, qui va être rejointe par un membre emblématique des Enfoirés, en a déjà discuté avec les auteurs de DNA. "C'est très compliqué... On est dans une quotidienne où tout est axé sur des enquêtes récurrentes. Donc du coup, d'instaurer de la comédie, ce n'est pas chose aisée. J'ai le sentiment que c'est un peu compliqué malheureusement...", a-t-elle expliqué.

L'héroïne de Demain nous appartient a confié partager l'avis des téléspectateurs, qui ne cessent de réclamer des intrigues plus légères. "Je pense qu'on est là pour faire du bien, les aérer et les aider à penser à autre chose. Je lance une petite bouteille à la mer, je le redis. Essayons de jongler. On pourrait être sur une arche A, qui est dramatique, et puis sur les arches B et C, essayer d'avoir des petites aérations et ça ferait du bien à tout le monde !", a-t-elle conclu.