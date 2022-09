"Ils n'allaient pas mettre deux blondes aux gros seins" : Loana a été recalée de Danse avec les stars et ça tient à peu de choses

Chaque année (ou presque), les internautes se moquent du casting de Danse avec les stars, reprochant à TF1 de miser sur des personnalités pas vraiment connues du grand public. Pourtant, la première chaîne fait son possible pour recruter ceux qui ont marqué les téléspectateurs, mais ça ne se fait pas toujours. C'est par exemple le cas pour Loana.

Loana avoue avoir passé le casting de DALS

Dans une interview donnée à Voici après son gros coup de gueule contre Benoît Dubois, la gagnante de Loft Story a fait une confidence inattendue : elle a passé le casting pour rejoindre Danse avec les stars. C'était en 2018 et Loana s'est confiée sur les coulisses de la sélection. "J'avais fait les essais avec Jordan Mouillerac" a expliqué la star qui ajoute que tout s'était "super bien passé". "Ils te font danser pendant trois heures. Tu apprends un petit bout de chorégraphie et ils te filment. Ils t'appellent 15 jours après" explique Loana.

Recalée pour une raison surprenante

Mais alors pourquoi Loana n'avait pas été prise dans l'émission ? Pas parce qu'elle était nulle en danse mais à cause... de Pamela Anderson ! En effet, elle a passé le casting la même année que la star d'Alerte à Malibu qui avait déclaré avoir été "forcée" à participer à l'émission. "Il y a des critères et ils veulent des personnes différentes. Sans me vanter, je fais un peu Pamela Anderson parce que je suis blonde et j'ai des gros seins" explique Loana qui ajoute : "Ils n'allaient pas mettre deux blondes aux gros seins sur le même plateau !". C'est un argument...

En attendant, suite à ses récentes vidéos inquiétantes sur Instagram, Loana a assuré que tout allait très bien pour elle. La star a même dévoilé qu'elle avait un tout nouveau projet qui n'est "ni musical ni télévisuel". Nouveau livre ? Nouvelle collaboration mode ? Loana semble en tout cas ne pas être au fond du trou, contrairement à ce que pensent ses nombreux abonnés sur les réseaux.