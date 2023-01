"Il est en soins intensifs" : la famille de Jeremy Renner dévoile ses blessures lourdes après son accident

L'année 2023 débute très difficilement pour tous les fans du MCU (Marvel Cinematic Universe). Dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 janvier, on a appris que l'une des stars d'Avengers était dans un état "critique mais stable" suite à un accident. C'est Jeremy Renner, l'interprète d'Hawkeye qui se bat pour sa vie. Des détails ont commencé à émerger concernant le drame dont il a été victime.

Le 1er janvier, il déneigeait la route près de sa maison de Reno dans le Nevada avec un engin spécialisé quand le véhicule lui aurait roulé sur une partie du corps, notamment sur la jambe, rapporte TMZ. Gravement blessé, l'acteur de 51 ans a été secouru par un voisin médecin, avant d'être transporté par les airs vers l'hôpital le plus grave, dans un état très préoccupant. Son agent a confirmé l'accident, et sa famille vient de donner de ses nouvelles.

Jeremy Renner a subi une opération

Comme le rapporte Deadline, Jeremy Renner est toujours dans un état critique, deux jours après son accident. Les proches de l'acteur ont donné quelques nouvelles précisions sur l'état de santé de la star, précisant qu'il a subi une opération ce lundi 2 janvier. "Il est en soins intensifs dans un état critique mais stable" ont précisé ses proches qui ont tenu à remercier les médecins, infirmières et équipes qui lui ont porté secours. "Nous sommes également extrêmement bouleversés et reconnaissants de l'amour et du soutien de ses fans" ajoute le communiqué.

Des détails sur ses blessures

Dans ce communiqué, les proches de Jeremy Renner ont aussi donné quelques précisions sur les blessures de l'acteur, sans rentrer dans les détails. "Nous pouvons confirmer que Jeremy souffre d'un traumatisme au niveau du thorax et de blessures orthopédiques" ont-ils déclaré. Des blessures lourdes pour la star qui n'est donc toujours pas sortie d'affaire pour le moment.