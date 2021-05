GraciasLuna : le web soutient une secouriste, harcelée pour avoir réconforté un migrant

Une sublime photo pleine d'humanité... qui a aussi été critiquée sur le web. Après la publication de l'image et de son interview, Luna Reyes a été victime d'insultes et de menaces, et a même dû fermer ses réseaux sociaux face aux attaques. "Ils ont vu que mon petit ami était noir, ils n'arrêtaient pas de m'insulter et de me dire des choses horribles et racistes" a-t-elle confié, toujours pour RTVE.

Le web la soutient avec #GraciasLuna

Face aux attaques venant en grande partie de partisans de Vox, le parti d'extrême droite espagnol, Luna Reyes a reçu le soutien de milliers d'internautes à travers le monde. Ce samedi 22 mai, le hashtag #GraciasLuna (merci Luna) est numéro 1 des trending topics en France. Les internautes en ont profité pour saluer le dévouement de la jeune femme et de tous les secouristes qui donnent de leur temps pour venir en aide aux migrants en Espagne, mais pas seulement.