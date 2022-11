"Elle le bat", "elle traite comme un chien" : Maeva Ghennam violente avec son ex ? La soeur de Boli balance de graves accusations, elle réagit

Maeva Ghennam était sortie avec Greg Yega, dont elle serait toujours amoureuse, mais aurait aussi été en couple avec un certain Boli, qui vit aussi à Dubaï. Celle qui est au casting du Cross (Les Marseillais VS Le Reste du Monde VS Les Motivés) serait séparée de Boli, vu son message posté sur Snapchat le 25 novembre dernier : "Quand c'est mort, c'est mort ! Après, il faut pas regretter, il faut faire le mec dur jusqu'au bout".

Solife Gossip a partagé les snaps de @softun98, qui serait la soeur de Boli. Et elle confirme la rupture entre Maeva Ghennam et son frère, tout en clashant l'influenceuse : "Ils se sont séparés la semaine passée et hier, crise de nerfs monumentale. Hystérique, comme d'habitude !", "Faire des crises à mon frère après la séparation pour au final attendre qu'il t'appelle, c'est marrant ! Tu lui dis tu ne veux plus de lui mais tu attends qu'il revienne vers toi. Tu lui disais que tu étais obligée de faire semblant pour la télé, que tu ne peux pas annoncer ton couple car tes producteurs te l'interdisent !".