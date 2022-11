"Ça va, je ne suis pas milliardaire non plus" : Maeva Ghennam défend son travail d'influenceuse dans TPMP, Guillaume Genton voit rouge

Maëva Ghennam vit des moments difficiles. Il y a quelques jours, sa maison a été incendiée volontairement et la star des Marseillais a partagé un message poignant sur le harcèlement et les menaces qu'elle subit. Ce lundi 7 novembre 2022, elle était l'invitée de Cyril Hanouna dans TPMP pour revenir sur cette affaire.

"Je n'ai pas de talent"

"Qu'est ce que vous répondez à ceux qui disent que vous montrez trop votre vie privée et aussi toute cette opulence qui peut être prise par certains comme de la provocation sur les réseaux sociaux ?", lui demande Guillaume Genton pendant le débat.

"C'est notre vie de montrer. Moi, je n'ai pas de talent. Un chanteur, son talent, c'est de chanter, donc il est suivi par des millions de personnes parce qu'il a un talent. Moi, je n'en ai pas. Les gens me suivent parce qu'ils aiment ma personnalité et ma vie, donc je suis obligée de montrer ma vie. C'est mon travail de montrer ma vie, je suis influenceuse", répond Maëva Ghennam.

"Ça va, je ne suis pas milliardaire non plus"

"Il y a une différence entre cautionner, personne ne cautionne ça des incendies et des agressions évidemment on ne souhaite ça à personne, et s'interroger sur le fait de montrer systématiquement qu'on a beaucoup d'argent", précise le chroniqueur. "Ça va, je ne suis pas milliardaire non plus", le coupe Maëva Ghennam. "Non mais vous gagnez beaucoup d'argent quand même", ajoute celui qui s'est fait clasher par Polska. "Je gagne bien ma vie, mais maintenant on ne gagne plus notre vie comme avant", explique Maëva.

"On peut gagner beaucoup d'argent et le garder pour soi et pas forcément le montrer partout et exhiber son adresse etc.", insiste Guillaume Genton, avant que Baba prenne la parole : "Il y a des gens sur les réseaux qui disent 'Guillaume est de mauvaise foi, il est tous les jours habillé en marque à 3000 euros la veste et 1000 euros sneakers et il reproche à Maëva de trop montrer son argent". "Ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre s'habiller et montrer ça en permanence sur les réseaux", se justifie le chroniqueur.

"Mais c'est ma vie de monter ça sur mes réseaux, c'est mon travail ! Les footballeurs, c'est de courir derrière un ballon, moi, c'est de montrer ma vie (...) On n'affiche pas en permanence notre richesse. T'es sur les réseaux sociaux, tu te snap avec ton gilet Balenciaga, non ?", continue Maëva, alors que Matthieu Delormeau lui vient en aide : "Si y en a un autour de la table qui est mal placé, c'est toi. Nous on est tous en Zara, toi t'es tous les soirs un porte-manteau à 10 000 balles".

"Le problème, ce n'est pas d'acheter des vêtements ou des voitures de luxe. Le problème, c'est de ne vivre qu'à travers ça", insiste encore Guillaume.

"T'aimerais bien être à notre place !"

"Toi, tu détestes les influenceurs et tu les juges", accuse ensuite Matthieu Delormeau, tandis que Maëva ajoute : "Alors que t'aimerais bien être à notre place ! J'en suis sûre !". "Evidemment, si pour 200 000 balles tu pouvais faire 'Kikou les chéris' tu ferais pareil !", enchérit celui qui s'est confié sur ses vacances hot.

"Non non et non ! Il n'y a pas que ça dans la vie ! Il n'y a pas que l'argent facile, il n'y a pas que rien faire, il y a aussi des gens qui s'épanouissent dans leur travail", persiste Guillaume Genton.

Visiblement, Guillaume Genton et Maëva Ghennam ne partiront pas en vacances ensemble...