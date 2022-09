"Elle était avec nous" : Ana de Armas est persuadée d'avoir été hantée par le fantôme de Marilyn Monroe sur le tournage de Blonde

En quelques années, Ana de Armas s'est fait un nom au cinéma. Révélée dans la série pour ados espagnole El Internado, elle enchaîne les succès depuis qu'elle a quitté l'Europe pour les Etats-Unis. Blade Runner 2049, No Time to Die ou encore A couteaux tirés, l'actrice de 34 ans enchaîne les films et fait plus que jamais parler d'elle. Et ce n'est pas le film Blonde qui va calmer la hype autour d'Ana de Armas.

Bien que sa participation au film ait été un peu critiquée, l'actrice crève l'écran dans le rôle de Marilyn Monroe. Des critiques ont applaudi sa prestation qui pourrait, selon certains, lui valoir une nomination aux Oscars. Pour Blonde, qui est le premier film "interdit" aux moins de 18 ans dispo sur Netflix, l'actrice a donné le meilleur d'elle-même... et a même assuré avoir été approuvée par Marilyn.

Marilyn Monroe a hanté le tournage de Blonde (selon Ana de Armas)

Dans Blonde, le réalisateur Andrew Dominik raconte comment, après une enfance traumatisante, Norma Jeane Mortenson est devenue la célèbre Marilyn Monroe. Plus particulièrement, le film se focalise sur la vie mouvementée de la star lorsque les caméras ne tournaient pas. Deux autres actrices étaient d'abord en pourparlers pour le rôle - Naomie Watts et Jessica Chastain - mais c'est finalement Ana de Armas qui a décroché le graal. Un rôle qu'elle a pris au sérieux... au point d'aller demander la permission à Marilyn Monroe en se rendant sur sa tombe située à Los Angeles. Non, ce n'est pas une blague ! "Nous avons écrit sur une grande carte des messages de la part de l'équipe. Nous sommes allés au cimetière et nous l'avons posé sur sa tombe. On lui demandait un peu sa permission" a confié Ana de Armas à AnOther.

Mais l'actrice ne s'arrête pas là. Selon elle, Marilyn Monroe aurait carrément hanté le tournage du film. "Je pense qu'elle était heureuse. Parfois, elle jetait des trucs sur les murs et elle s'énervait quand elle n'aimait pas quelque chose. Ça peut peut-être sembler mystique mais c'est vrai. Nous l'avons tous ressenti" a-t-elle assuré lors de la présentation du film au Festival de Venise il y a quelques semaines. "Je crois réellement qu'elle était près de nous. Elle était avec nous" assure l'actrice.

Pour le tournage, Ana de Armas ne s'est pas seulement transformée en Marilyn. "Elle était tout ce à quoi je pensais, tout ce dont je rêvais, tout ce dont je parlais. Elle était avec moi et c'était sublime" a ajouté la star.