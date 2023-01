"Dès qu'elle a eu le dos tourné..." : Julien Bert aurait (déjà) trompé Mélanie Dedigama !

C'est le couple que tout le monde attend depuis Les Cinquante. Dans l'aventure, Julien Bert et Mélanie Dedigama n'ont pas caché leur attirance l'un pour l'autre, mais celle qui venait juste de se séparer du père de sa fille n'a jamais voulu se mettre en couple avec lui. Depuis leur sortie, les deux candidats sont très proches et s'affichent régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux. Maintenant, les fans n'attendent plus qu'une chose : l'officialisation de leur couple.

Le couple Mélanie Dedigama / Julien Bert en danger ?

Récemment, les deux candidats, qui se tournent autour depuis plusieurs semaines, ont fait le buzz en mettant en vente sur MYM leur premier bisou. Une arnaque selon Bastos. "Ce qui me fait énormément rire, c'est qu'ils vendent leur premier bisou ! N'importe qui qui aurait fait ça, j'aurais fait un stream. Ne vous plaignez pas, du coup, c'est gratuit pour vous ! Du moins, vous saurez pourquoi vous payez. Ça fait des mois qu'ils font traîner le suspens... Vous saurez si ça vaut 23,99 euros !", a tout d'abord déclaré l'ex de Mel dans une vidéo Youtube, avant d'ajouter : "Il n'y a pas du tout de bisou. C'est une arnaque ! Ils m'ont pris de l'argent... Je suis vénère, mais au moins vous ne vous ferez pas avoir ! En plus, le reste du MYM n'est pas top, ce sont des photos Insta. Je suis choqué ! Je vais passer un coup de fil au boss de MYM, car ce n'est pas du tout correct. Ce n'est pas bien ce que vous faites !"

"Dès qu'elle a eu le dos tourné, il a été se taper Cynthia"

Les fans vont donc devoir attendre un peu avant de voir leur premier bisou officiel et cela risque même d'être encore repoussé après les révélations du blogueur Mehd.ikdr2. En effet, il affirme que Julien aurait couché avec Cynthia alors qu'il aurait promis à Mélanie d'attendre qu'elle soit prête pour qu'ils se mettent ensemble.

>> Julien Bert et Mélanie Dedigama en couple ? Cette fois, ça sent vraiment l'officialisation ! <<

"Julien a dit à Mélanie qu'il n'attendait qu'elle, qu'il lui prouverait que c'est quelqu'un de bien et de parole. Mais, dès qu'elle a eu le dos tourné, il a été se taper Cynthia qu'il recalait dans Les 50 pour faire croire que c'était un mec bien !", a-t-il balancé.

"Julien et Cynthia ont consommé"

"Plusieurs fois, Julien s'est introduit dans la chambre de Cynthia et pouvait se montrer insistant par moment ! Il prétendait que Marwa et Adixia lui faisaient du rentre-dedans, mais il faisait croire à Mélanie Dedigama et à Cynthia (en même temps) qu'il n'y avait qu'elles", a également révélé le blogueur, avant d'ajouter : "Julien et Cynthia ont consommé après une soirée au R2 (une boîte à Marseille). Et, à ce moment précis, il voyait déjà Mélanie".