Julien Bert en Mélanie Dedigama en couple ? Ils ouvrent un Mym pour vendre leur premier bisou (et c'est déceptif)

Ça sent de plus en plus l'officialisation pour Julien Bert et Mélanie Dedigama. Le gagnant de l'émission Les Cinquante tourne autour de la jeune maman depuis plusieurs mois et il semblerait qu'il ait enfin réussi à la conquérir. À la fin d'un live organisé sur Instagram, un fan a demandé au candidat qui a récemment indiqué qu'il arrêtait la télé-réalité d'embrasser sa target. Julien ne s'est pas fait prier et a directement embrassé Mélanie... sur la joue, avant de cacher leurs visage avec ses deux mains et de lui faire un autre (vrai ?) bisou. Pour de nombreux internautes, pas de doute, ce baiser était bien sur la bouche et signifierait que les deux candidats sont enfin en couple !

L'heure de l'officialisation ?

Mais, lors de ce live, celle qui est désormais séparée du papa de sa fille a eu un autre défi à relever : créer un compte Mym. Au départ peu emballée, elle a rapidement cédé. "Est-ce que vous voulez une photo de tous les deux ? Une surprise sur son compte MYM ? Une vraie surprise pour démarrer l'année ?", a lâché Julien Bert.