"Ce n'est plus ma place" : Julien Bert (Les Cinquante) prêt à mettre un stop à la télé-réalité

Ce vendredi 11 novembre 2022, Julien Bert a été sacré grand gagnant de la télé-réalité Les Cinquante face à Kamila, que les internautes ont trouvé détestable tout le long de l'aventure. L'ex d'Hilona est revenu sur sa victoire dans une interview accordée à Télé-Loisirs. "C'est la plus belle et meilleure émission de télé-réalité que j'ai faite. C'est celle où j'ai pris le plus de plaisir, où j'ai fait des super rencontres, et je me suis éclaté dans les épreuves", reconnaît-il. En revanche, Julien Bert ne devrait pas participer à une éventuelle saison 2. En effet, il pense arrêter la télé-réalité.

"Participer à nouveau à l'aventure ? Mmm... Franchement ? Non (rires). Et si je devais vous faire une petite confidence, peut-être que c'était ma dernière, je pense. Je suis en train d'y réfléchir, j'ai envie de me tourner vers d'autres choses", déclare celui qui s'est pris un gros vent par Mélanie Dedigama.

"Ça y est, ce n'est plus ma place"

"Je sens que j'ai envie d'autres choses, parce que ça y est, ce n'est plus ma place, ça fait dix ans. Et puis tu finis sur une victoire dans Les Cinquante, c'est la première saison, c'est magnifique ! Et puis on m'a toujours dit : 'c'est mieux de s'arrêter soi-même plutôt que ce soit la télé qui t'arrête'. On fera autre chose, mes réseaux sociaux, je vais toujours les utiliser, et ceux qui me suivent me verront toujours régulièrement, mais peut-être plus dans la télé-réalité" continue le candidat, qui a reçu beaucoup de critiques après avoir enchaîné les conquêtes.

"Et puis je lance un nouveau truc dans le monde du foot, qui va me prendre énormément de temps, et j'ai plus envie de me consacrer à 100 % dans un projet au lieu d'essayer d'en faire plein à la fois. Je ne sais pas si je pourrais encore me permettre de partir un mois et demi en tournage", conclut-il.

S'il prend vraiment la décision d'arrêter, son humour nous manquera beaucoup dans les aventures.