"Des moyens exceptionnels" : les salaires de la saison 3 de LOL - Qui rit, sort vont vous faire halluciner

C'est l'un des programmes les plus populaires d'Amazon Prime Vidéo en France : LOL - Qui rit, sort a attiré de nombreux spectateurs pour ses deux premières saisons. Après la victoire d'Alexandra Lamy en saison 1 et celle du duo Gérard Darmon/Camille Lellouche en saison 2, les internautes sont plus que jamais hypés pour la saison 3.

Pas étonnant puisque le casting est complètement fou ! Samedi 8 octobre 2022, la plateforme a confirmé les noms des candidats qui s'affronteront face à Philippe Lacheau, toujours animateur de l'émission. Seront de la partie : Jonathan Cohen, Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Laura Felpin et Pierre Niney, tous vus dans Le Flambeau sur Canal+. Également au programme ? Gad Elmaleh, François Damiens, Paul Mirabel et Virginie Efira. Une saison qui s'annonce donc encore exceptionnelle pour LOL - Qui rit, sort !

Un salaire complètement dingue pour Philippe Lacheau ?

Dans TPMP ce lundi 10 octobre 2022, Guillaume Genton a levé le voile sur les salaires de l'émission phare de Prime Vidéo. Le chroniqueur de Cyril Hanouna assure que la plateforme prend cette émission au sérieux. "C'est une émission où ils mettent des moyens exceptionnels" a-t-il expliqué avant de dévoiler le salaire de Philippe Lacheau qui, s'il est confirmé, est complètement dingue ! L'acteur et réalisateur serait payé plus d'un million d'euros pour le tournage de la saison 3. Oui 1 million d'euros. Le comble ? Le tournage ne dure que 6 heures. On est donc sur un "petit" salaire de 2777 euros... la minute !

Combien sont payés les candidats de LOL - Qui rit, sort ?

Quant aux candidats ? Le salaire n'est pas aussi fou que celui que toucherait Philippe Lacheau mais, toujours selon Guillaume Genton, les stars de cette saison 3 auraient touché entre 50 000 et 250 000 euros, en fonction de la notoriété de chacun. A savoir que le chroniqueur précise que deux stars auraient refusé d'animer l'émission : Jean Dujardin et Valérie Lemercier.