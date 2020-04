ClaudieThanksYou challenge : faites un coeur avec les doigts pour lutter contre le coronavirus

Mobilisez-vous pour le #ClaudieThanksYou challenge

En cette période compliquée de confinement, il y a des initiatives qui font chaud au coeur. Alors que des jeunes de Sartrouville aident le personnel hospitalier et que même les stars comme Dj Snake, Malik Bentalha et Ladji Doucouré se mobilisent pour soutenir les soignants, Claudie Pierlot lance le #ClaudieThanksYou challenge sur Instagram. Le but reste le même : dire un grand merci "à ces millions de personnes qui luttent chaque jour pour soigner les malades et protéger les plus fragiles. Mais aussi à ceux qui travaillent pour nous permettre de ne manquer de rien d'essentiel. Vous êtes nos héros !".