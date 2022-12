"Ca serait phénoménale" : Noah Centineo veut une saison 2 pour The Recruit et dévoile déjà ses envies pour la suite

Mercredi cartonne toujours autant sur Netflix depuis sa sortie, mais la série portée par Jenna Ortega et adaptée de l'univers La Famille Addams pourrait rapidement perdre son titre de "série la plus regardée dans le monde" d'ici quelques jours. Suite à sa mise en ligne le 16 décembre dernier, The Recruit - le thriller d'action porté par Noah Centineo, ne cesse de voir son succès croître et de passionner les fans.

Noah Centineo prêt pour une saison 2 de The Recruit

Pour l'heure, rien ne dit qu'une saison 2 sera commandée par la plateforme - même si le créateur à déjà un plan bien précis en tête, mais Noah Centineo n'attend qu'une seule chose : son renouvellement. Au détour d'un entretien accordé à Collider, l'acteur n'a pas caché que ce succès était très attendu de sa part.

"Le but est toujours de faire quelque chose que les gens vont aimer apprécier, au point de toujours en vouloir plus", a-t-il révélé. Aussi, il l'a assuré, même s'il est très demandé au cinéma, notamment chez DC, il veut poursuivre l'aventure : "Si une saison 2 devait se produire, ça serait phénoménal". Malheureusement, inutile de venir le harceler pour qu'il vous apporte des réponses aux questions laissées en suspens à la fin de la saison 1, il ne sait pas du tout ce que prépare le créateur.

Les envies de l'acteur pour la suite

En revanche, il l'a confessé, il a lui aussi quelques envies qu'il espère voir se concrétiser à l'avenir : "J'aimerais voir les personnages évoluer davantage. Je pense qu'on a mis en place quelques personnages incroyables, comme Janus (Kristian Bruun). Je l'adore. Et Walter (Vondie Curtis-Hall) et même les collocs comme Hannah (Fivel Stewart) et Terence (Daniel Quincy Annoh). Ce que je veux, c'est simplement voir tout ce petit monde continuer à grandir, se développer et prendre en profondeur". Une envie légitime qui permettrait effectivement à la série de se débarrasser de ce côté superficiel, pour véritablement mettre en place quelque chose de concret avec des enjeux plus forts.

Mais ce n'est pas tout, l'interprète d'Owen veut également voir son personnage naviguer un peu plus loin dans cet univers si particulier. "Je voudrais que l'on introduise d'autres affaires sur lesquelles Owen devrait travailler de façon simultanées, a expliqué l'acteur. Ca pourrait être très cool. Même si celle-ci n'est clairement pas terminée à la fin de la saison 1, mais il y a tellement de directions différentes que l'on peut emprunter". Un avis que l'on partage et qui, on l'espère, sera entendu.