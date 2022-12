"Ça fait un an que j'attends" : rebondissement dans le procès pour diffamation d'Illan contre Alix, l'influenceur bientôt innocenté ?

"J'étais rentré en France pour ça"

Celui que vous aviez pu voir dans plusieurs émissions (Moundir et les apprentis aventuriers 4, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 5, Les Anges 12, Objectif Reste Du Monde, Les Princes de l'amour 9...) doit donc encore attendre. Lui qui vit à Dubaï avait fait le déplacement spécialement pour l'occasion, venant en France pour le procès : "J'étais rentré en France pour ça. Ça fait un an que j'attends, je suis plus à un mois près".

"Je vais en profiter pour aller voir ma famille" a donc confié Illan, "Je vous tiendrai au courant et je vous expliquerai plus tard. Merci de votre soutien, j'ai reçu tous vos messages".